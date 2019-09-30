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ICTV / Ранок / Вихідні в жовтні 2019: коли і скільки будуть відпочивати українці / 30.09.2019 13:37
30.09.2019 13:37
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Вихідні в жовтні 2019: коли і скільки будуть відпочивати українці

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У жовтні 2019 на українців чекає додатковий вихідний день.

У жовтні 2019 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде дев’ять вихідних і 22 робочих дні.

Додатковий вихідний українці матимуть 14 жовтня.

У цей день відзначається одразу 3 свята: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

Оскільки цього року 14 жовтня припадає на понеділок, відпочивати будемо 3 дні поспіль.

Також по темі: Гороскоп на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня 2019 Місячний календар садівника-городника на жовтень 2019 року: найбільш сприятливі дні Календар риболова на жовтень 2019: коли буде клювати

Таким чином, вихідними днями в жовтні 2019 будуть: 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26 і 27 число.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на жовтень 2019.

 

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Теги: вихідні дні
30.09.2019 13:37
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