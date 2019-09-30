Секрети краси Моніки Беллуччі: як ідеально виглядати у 55 років

Секрети молодості та краси гарячої італійки Моніки Беллуччі.

Сьогодні Моніка Беллуччі святкує свій День народження. Важко повірити, але їй виповнилося 55 років!

Як зірці вдається так ідеально виглядати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні секрети краси італійської красуні.

Секрети краси Моніки Беллуччі

Догляд за волоссям



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 28 Июл 2019 в 8:56 PDT

Моніка вважає, що мити голову можна максимум двічі на тиждень. Адже від частого миття волосся стає сухим і ламким.

Щоб зменшити концентрацію хімічних речовин у шампуні, вона розбавляє його мінеральною водою.

А щоб локони завжди були блискучими та шовковистими, акторка регулярно робить маску з натуральної оливкової олії.

Догляд за шкірою



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 19 Дек 2018 в 10:06 PST

Моніка Беллуччі не робить уколів краси й не користується послугами пластичних хірургів.

Головні правила зірки в догляді за обличчям:

ретельно очищати і зволожувати шкіру;

пити багато во

живити ніжну шкіру губ зволожувальними бальзамами.

Жодних дієт



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 19 Май 2019 в 12:41 PDT

Як справжня італійка, Моніка любить смачно поїсти та ненавидить себе в цьому обмежувати. Тож на дієтах красуня не сидить.

Втім якщо їй таки потрібно скинути пару кіло, Беллуччі переходить на збалансоване харчування.

Коли я готуюся до ролі, для якої мені потрібно бути стрункою, я їм м’ясо, рибу, овочі. Все маленькими порціями, але часто, тому швидко і правильно втрачаю вагу. Щоправда, іноді мені дають ролі, для яких потрібно поправитися, і, чесно кажучи, останнє радує мене куди більше! – зізнається зірка в інтерв’ю одному з видань.

Ванни для релаксу

Беллуччі обожнює поніжитися в теплій воді. Каже, для неї це – найкращий релакс.

Я просто приймаю ванну! Ці 45 хвилин або година – безцінний час, який ти присвячуєш тільки собі, – говорить зіркова красуня.

Любов до життя

Моніка впевнена: головний секрет краси – це любов до життя.

Адже справжня привабливість і сексуальність знаходяться всередині нас.

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І залежать вони не від об’єму стегон, грудей чи інших частин тіла, а від твого внутрішнього стану і від любові до себе та інших.

Саме це, на думку зірки, і є справжній секрет краси.

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Кайлі Дженнер.

Аліна Литвиненко

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