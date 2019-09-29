Топ-5 зірок, які не робили пластичних операцій

Ці зірки не робили пластичних операцій. І при цьому вони – найкрасивіші й найбажаніші жінки у світі.

Їхня натуральна краса і любов до себе просто захоплює. Незважаючи на свій вік, вони досі секс-символи.

Зірки, які не робили пластичних операцій

Моніка Беллуччі



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 1 Сен 2019 в 11:22 PDT

Їй 53 роки, а нею досі захоплюється весь світ. Моніка Беллуччі – просто ідеал краси.

Ця італійська діва – успішна і відома на весь світ акторка та модель. Вона змогла у 51 рік стати дівчиною Бонда!

Моніка розповідає, що ніколи не робила пластику. Вона просто слідкує за собою і не переймається тим, що про неї подумають інші.

Багато хто боїться втратити свою красу, але я ставлюся до цього спокійно. Ми не владні над старістю. Так що потрібно просто змиритися з тим, що всі ми стаємо старшими, — говорить акторка.

Хайді Клум



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 25 Сен 2019 в 11:55 PDT

Хайді Клум – німецька топ-модель, акторка і телеведуча. А ще вона – мати чотирьох дітей і бізнес-леді.

Їй 44 роки, проте її фігурі може позаздрити будь-яка дівчина. А зовнішність Хайді завжди викликала захоплення у прихильників.

Проте зірка ніколи не робила і не збирається робити пластичних операцій. Вона любить себе і свою зовнішність. Саме це й вирізняє її серед багатьох зірок.

Навіщо мені пластика? Що вона може мені дати такого, чого у мене немає? Кажуть, що такі, як я, вимираючий вид, динозаври. Тоді нехай я буду єдиним динозавром, який може зморщити лоб, – заявляє Хайді.

Кейт Вінслет



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Winslet (@kate.winslet.official) 3 Авг 2019 в 7:28 PDT

Зірка Титаніка відкрито протестує проти пластичних операцій. Вона бореться за природну красу і любов до себе.

Кейт ніколи не виснажувала себе дієтами і не соромилася свого 41 розміру ноги. І це не завадило їй стати відомою на весь світ акторкою.

Я ніколи не здамся! Це суперечить моїм переконанням про природну красу. Я акторка і не хочу, щоб на моєму обличчі застиг один вираз, – стверджує Кейт.

Геллі Беррі



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry) 4 Сен 2019 в 12:38 PDT

Ця американська акторка – лауреат премій Оскар, Золотий глобус і Еммі. Її знає увесь світ, а у свої 51 вона виглядає на 30!

Вона ніколи не робила пластичні операції, а лише грамотно доглядає за шкірою та робить косметичні процедури.

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Її нетипова зовнішність і природна краса зачаровує глядачів.

А сама Геллі постійно сяє на червоних доріжках.

Рейчел Вайс



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rachel Weisz (@_rachel.weisz_) 12 Авг 2019 в 6:56 PDT

Рейчел Вайс – дружина одного із найсексуальніших Агентів-007 – Деніела Крейга.

Вона підкорила його своєю натуральною красою. Проте акторка не лише не робила пластичні операції, вона протестує проти них.

Разом із Кейт Вінслет та Еммою Томпсон вони створили Британську лігу проти пластичної хірургії.

Яка може бути виразність у лиця, накачаного ботоксом? Це залізна маска, а не лице. Ботокс повинен бути заборонений, як заборонені стероїди у світі професійного спорту, – каже Рейчел.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Моніки Беллуччі.