Модні тренди осені 2019: що носити восени

Модні тренди осені 2019 поєднують у собі витонченість, комфорт та легку зухвалість. Що будуть носити у новому сезоні? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку найактуальніших тенденцій, які допоможуть завжди виглядати неперевершено.

Головні тренди осінь 2019

Шкіряний total look

Цієї осені модниці не зможуть обійтися без шкіряного одягу та аксесуарів.

Причому, вдягатися в нього можна з голови до ніг.

Шкіряні куртки, брюки, спідниці, сукні, піджаки, сумки, взуття – у цьому сезоні актуальним буде усе.

Не бійся поєднувати ці речі між собою – будь-який варіант виглядатиме трішки зухвало, але ну дуже стильно.

Особливо актуальним буде чорний шкіряний total look.

Втім експерименти з іншими кольорами, у тому числі яскравими, теж вітаються.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Perfect Style Mix (@perfectstylemix) 1 Авг 2019 в 5:01 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aro Matasse (@lelala_land) 31 Июл 2019 в 12:37 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LEDERLIEBE (@_leather.love_) 30 Июл 2019 в 1:51 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sexy Beautiful Girls! (@dress_mods) 30 Июл 2019 в 10:39 PDT

Правильний светр

Який светр обрати восени 2019?

Дизайнери запевняють: ідеальний модний светр має видовжений, напівприталений фасон, дещо приспущену пройму рукава та V-образний або круглий виріз.

А головне – ніяких рюшів, воланів та іншого нав’язливого декору.

Такий светр чудово поєднується як із спідницею, так і з будь-якими джинсами.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШАПКА ШАРФ ПИНЕТКИ КАРДИГАН (@basanina_knits) 19 Июн 2019 в 9:16 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вяжу с для Вас (@fashion_knitwear_handmade) 11 Авг 2019 в 1:04 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@knitly_fm) 7 Авг 2019 в 11:48 PDT

Клітинка

Клітинка – це вічна класика. Але саме в цьому сезоні цей принт знову на піку популярності.

Саме йому віддали перевагу Dior, Chanel та інші всесвітньо відомі бренди в своїх нових колекціях.

У тренді шахматна та шотландська клітинка, а також так звана гусяча лапка.

Найактуальніші кольорові поєднання – чорно-білий та чорно-червоний принт.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин тканей «Стилиссимо» (@stilissimo_tkani) 10 Авг 2019 в 5:55 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бутик модной одежды г.Майкоп (@jm_bellucci) 19 Сен 2018 в 11:57 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@shopogolik_look) 27 Дек 2018 в 2:50 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская Одежда (@malina_showroom_zlt) 23 Июл 2019 в 1:54 PDT

Чорніше ночі

Якщо хочеш виглядати стильно, дорого та сексуально – навіть не сумнівайся, обирай чорний колір. Причому, total look тут теж зайвим не буде.

А щоб суцільний чорний колір не виглядав надто сумно, обирай оригінальні фасони та цікаві фактури тканини.

Або розбав свій образ одним яскравим аксесуаром. Наприклад, червоним шарфом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от copineshasselt (@copineshasselt) 8 Авг 2019 в 11:41 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от O’LA VOGA (@olavogaa) 6 Авг 2019 в 10:30 PDT

Пальто-кейпи

Шукаєш модне пальто на осінь? У 2019 році дизайнери радять обирати кейпи.

Сьогодні це must have будь-якого гардеробу.

Ці накидки нагадують пончо, але мають прорізи для рук та зазвичай застібаються на шиї.

Кейп можна носити майже з будь-чим: він ідеально пасує як до ніжної сукні, так і до джинсів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от StenCom (@stencom.ru) 31 Июл 2019 в 7:40 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-магазин, Москва (@new_shine_colors) 15 Мар 2018 в 11:43 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Krasotka_fashion_boutique (@krasotka_fashion_boutique) 2 Апр 2019 в 4:49 PDT

Брутальні ботинки

Восени 2019 року модниці надаватимуть перевагу ботинкам і сапогам на тракторній підошві. Причому, чим вони більше і грубіше – тим краще.

Особливо стильно виглядають варіанти з чорної шкіри, оздоблені металевою фурнітурою.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда Обувь (@bazaarnsk) 24 Сен 2018 в 12:38 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА СТИЛЬ ТРЕНДЫ (@katrin_shop113) 25 Дек 2018 в 6:00 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда Брендовые Сумки Обувь (@art.fashion.ua) 18 Дек 2018 в 10:47 PST

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядати дорого, купуючи недорогі речі.

Аліна Литвиненко

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