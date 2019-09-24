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ICTV / Ранок / Секрети молодості Холлі Беррі: як надовго зберегти красу / 24.09.2019 19:15
24.09.2019 19:15
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Секрети молодості Холлі Беррі: як надовго зберегти красу

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Секрети молодості та краси від Холлі Беррі. Як ефектно виглядати навіть після 50 років.

Українці часто дивуються закордонним знаменитостям. Адже багатьом вдається виглядати молодо та красиво аж до самої старості. Наприклад, красуні Холлі Беррі можна лише позаздрити, бо у свої 53 роки вона виглядає максимум на 35.

Цікаво дізнатися, які секрети  краси використовує Холлі? Тоді читай нижче у матеріалі. Ранок у Великому Місті підготував для тебе багато цікавого.

Секрети краси Холлі Беррі


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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Заняття спортом

Ще в юності Холлі дізналася, що в неї цукровий діабет. З того часу дівчина взялася за своє здоров’я. Зірка відмовилася від солодкого, і жирного, повністю переглянула свій раціон харчування та зайнялась спортом.

Звичайно, у Холлі був привід, щоб змінити все. Але вам не обов’язково його шукати, просто треба захотіти змін.

– Мені подобається відчувати себе сильною та здоровою, – розповіла кіноакторка в одному зі своїх інтерв’ю.

Холлі каже, що вона не хоче бути надто м’язистою, тому на тренуваннях більше уваги приділяє кардіо та вправам, де застосовується лише власна вага.

Кікбоксинг


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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Холлі Беррі займається кікбоксингом. Звичайно, цей спорт не з легких. Він вимагає хорошої розтяжки та невичерпної енергії.

Під час заняття працюють різні групи м’язів. Особливо руки. Зверни увагу на її тріцепс 🙂

Ніякого фаст-фуду

Акторка не прихильниця швидких перекусів, тому на випадок, якщо зголодніє, носить із собою корисну їжу.

Наприклад, свіжі овочі або фрукти.

Походи до косметолога


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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Як і кожна жінка, Холлі Беррі хоче мати красиву шкіру, тому вона відвідує косметолога мінімум приблизно 3-4 рази в рік.

При цьому вона ніколи не колола собі ботокс і поки відмовляється від пластики.

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А ще намагається менше фарбуватись, якщо є можливість, звичайно.

Отож, тепер ти знаєш секрети молодості Холлі Беррі. Бери для себе корисне і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кайлі Дженнер

Алла Гичка

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Теги: Алла Гичка, секрети краси, Холлі Беррі
24.09.2019 19:15
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