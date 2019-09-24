5 зелених продуктів, що містять менше 30 калорій

Які продукти містять мало калорій? Ранок у Великому Місті склав для тебе перелік зелених продуктів із низькою калорійністю, які точно не зашкодять твоїй фігурі та принесуть безперечну користь організму.

Продукти, які містять мало калорій

Селера — 12 калорій

Усього 2 стебла селери містять 15% добової рекомендованої дози вітаміну А і 15% вітаміну С.

А ще саме цей овоч називають продуктом із негативною калорійністю — при його вживанні організм витрачає більше калорій, ніж отримує.

Огірок — 15 калорій

Усім відомо, що огірки на 95% складаються з води. Також у них є ферменти, які сприяють засвоєнню білків тваринного походження, саме тому корисно поєднувати м’ясне блюдо з салатом із огірків.

Ні для кого не секрет, що огірки очищують організм і затримують перетворення вуглеводів у жири. А клітковина стимулює моторну функцію кишківника.

Спаржа — 20 калорій

Спаржа — прекрасне джерело харчової клітковини. Цей овоч — один із найбільш низькокалорійних продуктів.

При цьому він насичує не калоріями, а мінеральними речовинами і вітамінами.

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Речовини, що містяться в спаржі, очищають кров, чудово впливають на печінку і виводять воду з організму.

Шпинат — 22 калорії

За вмістом білків шпинат перевершує всі овочі, поступаючись тільки зеленому горошку і молодим стручкам квасолі.

До того ж, він дуже добре засвоюється та у ньому містяться речовини, що поліпшують діяльність підшлункової та слинної залоз.

Як бачите, це незамінний продукт під час схуднення.

Зелений перець — 26 калорій

Перець — джерело дорогоцінних антиоксидантів: вітамінів А, С, Е та інших.

Добову потребу людини в аскорбінової кислоти можна задовольнити 1-3 плодами перцю.

Виявляється, у перці, як і в шоколаді, міститься гормон радості, але на відміну від останнього, він не позначається на об’ємі нашої талії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які заважають схуднути.

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