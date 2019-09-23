Як обрати якісне вершкове масло: поради та лайфхаки

Як обрати якісне вершкове масло? Ранок у Великому Місті знайшов для тебе прості способи перевірки.

Лікарі рекомендують щодня їсти по 30 грамів вершкового масла. Провідні фахівці називають цей продукт їжею краси, здоров’я, захистом від застуд, джерелом енергії та їжею для мозку.

Однак не кожне масло може бути корисним. Тому що сучасні виробники знайшли спосіб ідеально підробляти те, що ми звикли називати вершковим маслом.

Отож, як обрати справжнє масло? Читай далі.

Користь вершкового масла

Одні кажуть, що першими почали виготовляти цей продукт древні євреї, інші притримуються думки, що воно виникло у Стародавній Індії.

Однак нам з вами це не так важливо. Адже продукт до нас дійшов, і тепер головне завдання – розібратися у ньому.

Вершкове масло містить величезну кількість вітамінів А і Е. Також наділене усією групою вітаміну В, D, PP, які відповідають за зір, імунітет, стан шкіри, волосся, нігтів, зубів, кісток та навіть м’язів.

Масло нормалізує травлення, лікує окремі шкірні ураження та містить протипухлинні властивості.

Попри всі ці плюси, є лише один невід’ємний мінус – ожиріння. Але, якщо їсти масло в міру, то проблем не буде.

Ознаки справжнього вершкового масла

Колір

Не жовтий, а наближений до білого. Ми звикли, що справжнє вершкове масло повинно бути жовтим. Однак у цьому дуже помиляємось.

Адже виробники користуються нашим переконанням і активно додають барвники.

Термін придатності

Справжнє масло швидко псується. Ознаки: зміна кольору і запаху.

Пам’ятай, вершкове масло може зберігатися лише від 10 до 20 днів.

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Тому, якщо масло пролежало місяць і не змінило запах, знай – воно не справжнє.

Жирність

Натуральне вершкове масло має мати жирність від 78%. Ідеально – 82.5%. Все, що знаходиться нижче цієї позначки – підробка.

Містить на упаковці позначку ДСТУ 4399:2005

Тому, коли обираєш, чим намазувати хліб, уважно роздивись упаковку.

Як перевірити вершкове масло вдома

Придбав масло, але досі сумніваєшся в його якості? Спробуй заморозити.

Натуральне масло не містить рослинних жирів, тому при нарізанні буде кришитись.

Відріж шматок, поклади на ложку і потримай над вогнем, поки воно не розтане до однорідної маси. Справжнє масло буде жовтого кольору, а підробка – стане нежирною білою речовиною.

Перевірити масло можна і при кімнатній температурі. Просто лиши його на видному місці. Справжнє вершкове масло не стане м’яким за кілька хвилин, мінімум через півгодини. А спред можна легко намазувати хоч через 5 хвилин.

Отож, щоб бути здоровим, потрібно правильно харчуватися. А головне – вміти обирати лише якісні продукти.

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