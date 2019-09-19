Що приготувати з гарбуза: ТОП кращих рецептів

Що приготувати з гарбуза? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найсмачніші страви. Тож читай, обирай і пробуй!

Рагу в запеченому гарбузі

Інгредієнти:

Великий гарбуз – 1 шт

Яловичина – 900 г

Картопля – 4 шт

Морква – 5 шт

Солодкий перець – 1 шт

Цибуля – 1 шт

Консервовані томати – 300 г

Часник – 5 зубчиків

Вода – 1 склянка

Соняшникова олія – 3 ст.л.

Сіль, чорний перець – за смаком

Приготування:

1. Підсмаж на олії нарізане кубиками м’ясо. Додай порізані моркву, картоплю, перець, цибулю та часник. Посоли і поперчи за смаком. Додай води і тушкуй 2 години. Наприкінці додай порізані томати.

2. Зріж кришечку з гарбуза та витягни насіння.

3. Постав гарбуз на деко і змаж його шкірку олією. Заповни гарбуз м’ясом та овочами, зверху накрий зрізаною кришечкою та випікай дві години.

Салат із гарбузом та курячим філе

Інгредієнти:

Куряче філе – 300 г

Гарбуз – 300 г

Спаржева квасоля – 200 г

Помідори – 300 г

Солодкий перець – 1 шт

Синя кримська цибуля – 1 шт

Салатна зелень (салат, руккола) – за смаком

Рослинна олія, сіль, перець – за смаком

Приготування:

1. Обсмаж куряче філе, посоли та поперчи за смаком.

2. Переклади на тарілку та на тій самій олії обсмаж нарізані гарбуз та цибулю. Наприкінці додай спаржеву квасолю та продовжуй обсмажувати ще кілька хвилин.

3. Порви зелень руками та виклади в салатник. Зверху додай порізані помідори, перець, цибулю, спаржеву квасолю та шматочки філе.

4. Заправ олією, посоли, поперчи та перемішай. Готово!

Французький гарбузовий суп

Інгредієнти:

Гарбуз – 600 г

Картопля – 300 г

Корінь селери – 100 г

Цибуля – 1 шт

Молоко – 1 стакан

Олія – 1 ст.л.

Молотий імбир – 1 ч.л.

Сіль, перець – за смаком

Сухарики або гарбузове насіння – 100 г

Приготування:

1. Обсмаж цибулю в каструлі з товстим дном 3-5 хвилин.

2. Додай нарізані овочі, залий окропом, посоли і вари 15-20 хвилин.

3. Злий воду, перебий овочі у блендері та поверни до каструлі.

4. Розведи суміш молоком до бажаної консистенції та провари 5 хвилин.

5. Додай імбир, поперчи і посоли за смаком.

6. Подавай із сухариками або присип гарбузовим насінням.

Цукати з гарбуза

Інгредієнти:

Гарбуз – 0,5 кг

Цукор – 150 г

Лимон – 0,5 шт

Цукрова пудра для посипки

Приготування:

1. Почисть гарбуз і наріж невеличкими кубиками. Лимон наріж напівкільцями.

2. Поклади в каструлю гарбуз, зверху присип цукром та поклади кілька слайсів лимона. Повторюй такі шари, поки не закінчаться інгредієнти.

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3. Постав каструлю в холодильник на ніч. Зранку доведи до кипіння та провари 5 хвилин. Через 3 години повтори 5 хвилин. Ще через кілька годин можна проварити втретє.

4. Злий сироп, виклади гарбуз на деко та суши 4 години при температурі 120 градусів із напіввідкритими дверцятами.

5. Теплі (але не гарячі) цукати присип цукровою пудрою та дай повністю остигнути. Зберігай у контейнері, що герметично закривається.

Гарбузові кекси

Інгредієнти:

Гарбуз – 300 г

Вершкове масло – 100 г

Борошно – 310 г

Яйця – 3 шт

Цукор – 100 г

Молоко – 200 г

Кориця – 2 ч.л

Розпушувач – 2 ч.л.

Приготування:

1. Змішай борошно з корицею, сіллю та розпушувачем.

2. Окремо поєднай молоко, яйця, м’яке масло та цукор. Взбий міксером.

3. Об’єднай суміші, додай натертий гарбуз і заміси тісто.

4. Розлий тісто у форми для кексів. Наповнювати їх потрібно лише на ¾, бо під час випікання кекси піднімуться.

5. Випікай 25 хвилин при температурі 200 градусів.

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