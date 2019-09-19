Михайлове Чудо 2019: прикмети та традиції свята

Михайлове Чудо 2019 православні християни відзначають 19 вересня. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе історію та традиції свята.

Михайлове чудо – історія свята

Згідно з легендою, недалеко від міста Іераполіс (сьогодні це Туреччина) християнин Архип побудував храм на честь Архістратига Михаїла.

Одного разу чоловіку наснилося, що його німа донька зцілиться від своєї хвороби, якщо нап’ється води із джерела, що било неподалік.

Так і сталося: зробивши кілька ковтків, дівчина заговорила. На подяку Господу Архип разом із усією родиною хрестився в цілющому джерелі і побудував біля нього храм.

До джерела почали звідусіль сходилися люди, щоб позбутися хвороб. Після зцілення починали вірити в Бога.

Звісно ж, це зовсім не подобалося язичникам, і вони вирішили знищити храм разом із джерелом. Для цього вони хотіли об’єднати дві річки і затопити місцевість.

Тоді Архип став молитися Архістратигу Михаїлу за спасіння храму і джерела. І Михаїл почув його! Він ударом меча розрубив скалу, і вода пішла під землю.

Завдяки цьому диву, храм було врятовано, а налякані язичники пішли геть. А 19 вересня почали святкувати Михайлове Чудо.

Що потрібно робити на Михайлове Чудо

Сходити до храму, помолитися Архангелу Михаїлу та попросити про здоров’я і здійснення заповітних мрій.

Піти в ходити в гості до рідних і друзів.

Давати милостиню бідним людям.

Що неможна робити на Михайлове чудо

Виконувати важку хатню роботу, шити, працювати на городі, пекти хліб і пироги.

Сваритися, скандалити та обманювати.

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Викидати рештки їжі. Краще віддати їх нужденним або тваринам.

Не бажано мити голову. У народі кажуть, що можна змити розумні думки.

Прикмети на Михайлове Чудо

Якщо погода на Михайлове Чудо тепла – осінь буде довга.

Якщо берези пожовкли від низу до верху – зима буде ранньою

Якщо ввечері сині хмари – чекай на різку зміна погоди.

Якщо на Михайлове Чудо на деревах іній – зима буде сніжною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у вересні 2019.

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