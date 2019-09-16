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ICTV / Ранок / Магнітні бурі у вересні 2019 – календар небезпечних дат / 16.09.2019 13:19
16.09.2019 13:19
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Магнітні бурі у вересні 2019 – календар небезпечних дат

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У вересні 2019 року в Україні очікується лише одна магнітна буря. Коли станеться підвищення геомагнітної активності, як воно впливатиме на людей та як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур? Ранок у Великому Місті зібрав головні поради.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на вересень

Перший місяць осені принесе українцям лише одну магнітну бурю.

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Вона припаде на початок вересня.

Сплески геомагнітної активності очікуються з 31 серпня до 2 вересня.

Їх пік прийдеться на 1 день осені.

В інші дні вересня обстановка буде спокійною.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітних бурі можуть провокувати головний біль, перепади настрою, підвищення тиску, загальну слабкість та розлади в роботі серцево-судинної системи.

Як пережити магнітну бурю

  • Уникай стресів та надмірних навантажень. Причому, як фізичних, так і емоційних.
  • Більше гуляй на свіжому повітрі та частіше провітрюй кімнату.
  • Пий мінімум 2 літри чистої води на день.
  • Виключи з раціону надмірно жирну, солодку та солону їжу, а також алкогольні напої.
  • Їж якомога більше свіжих овочів, фруктів і ягід.

Нагадємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені.

Аліна Литвиненко

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Теги: магнітні бурі
16.09.2019 13:19
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