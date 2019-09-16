7 продуктов, которые помогут избежать переедания

Китайцы уверены, что кушать нужно до тех пор, пока не насытишься на 70%.
Главная же проблема всех людей (особенно зимой!) в том, что они не могут остановиться на отметке 70, и набивают желудок под завязку.
А меж тем коварные 30% играют огромную роль для человеческого организма.
К жителям Поднебесной стоит прислушаться — не даром ведь они такие миниатюрные! Тем более, диетологи уже назвали семь продуктов, которые обманут мозг и принесут чувство сытости без переедания.
Итак, если вы чувствуете, что вы вроде наелись, а вроде и нет, советуем вам:
Капучино вместо конфет
Это только кажется, что если вы заедите ужин сладеньким, вы успокоите свой желудок. Сладости, наоборот, вызывают дополнительный голод.Також по темі: Як кондитерські магазини труять українців
Поэтому не перекусывайте шоколадкой или конфетами, лучше выпейте капучино.
Подобные напитки способны снизить аппетит и обмануть мозг, послав хитрый сигнал о насыщении.
Фото: James Sutton / Unsplash
Хумус
Это пюре из турецкого гороха нута уменьшает чувство голода. В хумусе содержится достаточно белка и клетчатки, которые хорошо наполняют желудок.
А чтобы ощущать себя более сытым, диетологи советуют сочетать его с зелёным горошком, морковью или сельдереем.
Фото: Kyle Brinker / Unsplash
Авокадо
Исследования показывают, что у людей, которые во время обеда съедают половину свежего авокадо, желание поесть не возникает в течение следующих нескольких часов.
Фото: FOODISM360 / Unsplash
Попкорн
Воздушная кукуруза позволяет быстро ощутить себя сытым, не добавляя много лишних калорий.
Бананы
Сахар в этом полезном фрукте убережет от желания съесть конфеты, шоколадные батончики и другие вредные снеки.
А ввиду своей калорийности бананы позволяют организму не ощущать чувство голода.
Хлеб с отрубями
Этот полезный продукт отлично уменьшает аппетит. После его употребления чувство голода быстро сменяется чувством насыщения.
Яблоки и апельсины
В них много клетчатки, воды и белка.
Всё это помогает утолить голод и уменьшить тенденцию к перееданию.
Профилактика показывает, что клетчатку нужно жевать в течении всего дня.
Фото: Roberto Patti / Unsplash
Напомним, ранее Утро в Большом Городе писали, какие продукты сжигают жир.
|0