7 продуктов, которые помогут избежать переедания

Китайцы уверены, что кушать нужно до тех пор, пока не насытишься на 70%.

Главная же проблема всех людей (особенно зимой!) в том, что они не могут остановиться на отметке 70, и набивают желудок под завязку.

А меж тем коварные 30% играют огромную роль для человеческого организма.

К жителям Поднебесной стоит прислушаться — не даром ведь они такие миниатюрные! Тем более, диетологи уже назвали семь продуктов, которые обманут мозг и принесут чувство сытости без переедания.

Итак, если вы чувствуете, что вы вроде наелись, а вроде и нет, советуем вам:

Капучино вместо конфет

Это только кажется, что если вы заедите ужин сладеньким, вы успокоите свой желудок. Сладости, наоборот, вызывают дополнительный голод.

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Поэтому не перекусывайте шоколадкой или конфетами, лучше выпейте капучино.

Подобные напитки способны снизить аппетит и обмануть мозг, послав хитрый сигнал о насыщении.

Фото: James Sutton / Unsplash

Хумус

Это пюре из турецкого гороха нута уменьшает чувство голода. В хумусе содержится достаточно белка и клетчатки, которые хорошо наполняют желудок.

А чтобы ощущать себя более сытым, диетологи советуют сочетать его с зелёным горошком, морковью или сельдереем.

Фото: Kyle Brinker / Unsplash

Авокадо

Исследования показывают, что у людей, которые во время обеда съедают половину свежего авокадо, желание поесть не возникает в течение следующих нескольких часов.

Фото: FOODISM360 / Unsplash

Попкорн

Воздушная кукуруза позволяет быстро ощутить себя сытым, не добавляя много лишних калорий.

Бананы

Сахар в этом полезном фрукте убережет от желания съесть конфеты, шоколадные батончики и другие вредные снеки.

А ввиду своей калорийности бананы позволяют организму не ощущать чувство голода.

Фото: Charles / Unsplash

Хлеб с отрубями

Этот полезный продукт отлично уменьшает аппетит. После его употребления чувство голода быстро сменяется чувством насыщения.

Яблоки и апельсины

В них много клетчатки, воды и белка.

Всё это помогает утолить голод и уменьшить тенденцию к перееданию.

Профилактика показывает, что клетчатку нужно жевать в течении всего дня.

Фото: Roberto Patti / Unsplash

Напомним, ранее Утро в Большом Городе писали, какие продукты сжигают жир.

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