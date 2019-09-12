Енергетичний вампір: як розпізнати і знешкодити

Поруч з однією людиною вам легко і приємно, а інша – наче висмоктує з вас усі сили. Помічали? Якщо дискомфорт виникає з дня у день, скоріше за все, у вашому оточенні з’явився енергетичний вампір.

Енергетичні вампіри – дуже поширене явище. Вони не мають відношення до містики і не п’ють кров немовлят.

Натомість – вони харчуються нашими емоціями та буквально «викачують» з нас сили.

Як визначити енергетичного вампіра

Змушують вас співчувати

Психологи запевняють: енергетичні вампіри просто обожнюють співчуття!

Вони можуть декілька годин скаржитися на проблеми на роботі/недолугого чоловіка/численні хвороби…

І роблять це постійно. Але як тільки ми починаємо жаліти таку людину – одразу потрапляємо в її пастку. І вампір непомітно опиняється у вас на шиї.

Провокують на конфлікт

Мета енергетичного вампіра – викликати негативні емоції. У будь-який спосіб!

Також по темі: Як боротися з осінньою депресією?

Саме тому плести інтриги і сварити людей між собою – їхня життєва необхідність.

Головна порада – не реагуйте на провокації. І в жодному разі не йдіть на конфлікт. Адже вампір тільки й чекає, коли ви розлютитеся та втратите рівновагу.

І все для того, щоб підживитися вашими емоціями.

Лізуть не в свою справу

Енергетичні вампіри обожнюють лізти в чужі справи і роздавати поради, про які їх не просять.

«Ну що, коли там заміж? Коли дітей плануєте? Чого ти сидиш на цій роботі, тобі треба шукати щось інше!»

Якщо вам не до смаку тема розмови – не бійтесь здатися неввічливими. Сміливо відповідайте: «Я не хочу зараз це обговорювати».

Прислухайтесь до власних відчуттів

Прислухайтеся до власних відчуттів.

Якщо поруч із певною людиною ви щоразу почуваєтеся спустошеними, імовірно, перед вами саме вампір.

Поруч із ним можна відчути цілий спектр негативних емоцій.

Спустошеність

Виснаженість

Роздратованість

Головний біль

Апатія до життя

Як протидіяти?

Мета енергетичного вампіра – у будь-який спосіб викликати у вас негативні емоції. Не терпіть дискомфорт! Відчуваєте, що саме людина – ваш енергетичний вампір? Просто зведіть контакти з ним до мінімуму.

Якщо припинити спілкування немає можливості, уявіть між собою і вампіром дзеркало, яке відображає його та закриває вас. Або вогняну стіну, яка між вами постала.

Якщо неприємна розмова вже відбулася – треба позбутися негативної енергії. Найкращий спосіб – змити її водою. Якщо є можливість, прийміть душ, або хоча б просто потримайте руки під струменем теплої води. І обов’язково уявіть, як вона уносить весь негатив із собою.

Аліна Воронкова

Нагадаємо, раніше екстрасенс розповіла, як захиститися від енергетичних вампірів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.