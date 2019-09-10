Топ-10 місць, щоб відпочити в Україні восени

Куди поїхати в Україні восени? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП 10 найкращих напрямків для подорожі.

Настала осінь, а ти не знаєш, що робити вдома? Відповідь проста – їхати на екскурсії. І для цього не обов’язково витрачати багато грошей. Адже в Україні є стільки красивих і пам’ятних місць, що ви й уявити не могли! Тож сумки в руки і гайда у подорож!

Куди поїхати в Україні восени?

1. Карпати

Піднятися на Говерлу, відпочити в Буковелі, полюбуватися гірськими озерами, відвідати водоспад в Яремче – ну просто рай для туристів.

У Карпатах зараз пропонують безліч розваг: і піднятися в гори гірськими мотоциклами, і покататися на конях, і підкорити найвищі вершини, і помилуватися красою гір з підйомників, і відвідати з гідом різні історичні місця.

А після екстремальних прогулянок чи виснажливих підйомів можна відвідати сауни, бані, криті басейни та популярні карпатські чани, щоб розслабитися і відпочити.

І, звичайно ж, карпатська кухня не залишить тебе байдужим: тут і деруни, і борщі, і грибні юшки, і вареники – усе, що душа забажає.

2. Одеса

В Одесу можна їздити не лише влітку на море. Ба більше, туди просто необхідно з’їздити восени.

По-перше, вже зовсім не жарко ходити цікавими місцями. По-друге, ти приїжджаєте вже не на море, а як турист – щоб помилуватися пам’ятками.

І тут, безумовно, є на що подивитися: знамениті Потьомкінські сходи, морський порт, Одеський національний академічний театр опери та балету, який вражає своєю красою.

Неможливо бути в Одесі і не прогулятися Дерибасівською. Тут і архітектура чудова, і вулички, сповнені місцевим колоритом і музикою.

А ще в Одесі відкрили Стамбульський парк, у якому можна побачити безліч красивих квіткових композицій. Одним словом – є на що подивитися.

3. Львів

Львів – просто мрія для туристів. Це місто вабить своєю красою не лише українців, але й мандрівників із різних країн.

Сюди з’їжджаються десятки екскурсійних груп і буквально окуповують місто. Тут справді є на що подивитися.

Площа Ринок – одне з найперших місць, яке відвідують туристи. Вулички на площі Ринок просто ваблять своєю красою і старовиною.

Можна піднятися на Ратушу і подивитися на старе місто з висоти, що теж дуже красиво.

Або посидіти біля Львівського оперного театру.

А скільки тут чудових храмів! Домініканський, Бернардинський, Латинський собори, Вірменська та Успенська церквиюю. А такі чудові храми, як Собор святого Юра і Церква святих Ольги та Єлизавети, збирають біля своїх стін безліч людей!

Красою вабить і Львівський національний університет імені Івана Франка.

А ще обов’язково потрібно піднятися на Високий замок, щоб зустріти світанок чи подивитися на нічні вогні міста з висоти.

Крім того, варто прогулятися Вірменською вулицею, відвідати старий Личаківський цвинтар, Італійське подвір’я і Палац Потоцьких.

Крім того, у Львові просто безліч кафе, барів та пабів на будь-який смак. Тут усюди пахне запашною кавою, авторськими наливками і смачним м’ясом. Тож у Львів потрібно їхати не на один день, а мінімум на вихідні!

4. Чернівці

Усі знають Чернівці, у першу чергу, через Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Ця будівля, колишня резиденція митрополитів, вражає своєю красою і величністю, а у його стінах часто знімають фільми.

Обов’язково потрібно відвідати знамениті зали теперішнього університету – Мармурову, Блакитну, Зелену та Червону зали, а також знищені покої митрополита і трапезну.

Крім цього, у Чернівцях є також чудовий Музично-драматичний театр імені Кобилянської, міська ратуша, Музей народної архітектури та побуту. Та й взагалі – прогулянка вуличками міста теж принесе величезне задоволення.

5. Кам’янець-Подільський

Безумовно, найвизначнішою пам’яткою Кам’янця-Подільського є фортеця. Про неї знають, мабуть, усі жителі України.

Це надзвичайної краси замок із мурами та фортецями, який має довгу історію. Фортецю називають середньовічною казкою, а саме місто – містом-музеєм під відкритим небом.

У Кам’янці-Подільському можна також глянути на пам’ятник Стіл згоди, який символізує 7 народів, що брали участь у творенні історії міста.

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Також варто подивитися на Верхню і Нижню Польські брами, що захищали місто, на оборонну споруду Турецький бастіон, на ще одні ворота міста – Руську браму.

Ці величні кам’яні споруди просто захоплюють подих! А ще у Кам’янці-Подільському є унікальна пам’ятка природи – Смотрицький каньйон, довжина якого 9 км, а стіни сягають 50 метрів у висоту!

6. Софіївський парк, Умань

Національний дендрологічний парк Софіївка – це чудове місце для спокійного відпочинку і насолоди природою.

Тут є все для того, щоб відпочити душею: красива природа, фонтани, водоспад, біля якого загадують бажання, острів закоханих. Тут можна і залишитися наодинці з думками,

і приїхати з коханою людиною, і влаштувати сімейний відпочинок. Тут є навіть підземна річка Стікс, якою можна покататися на човні.

7. Дністер

Відпочинок на Дністрі – чудове місце для того, щоб розслабитися на природі із сім’єю чи друзями.

Тож бери з собою палатки, спальники – і гайда робити шашлики на Дністрі. Природа так і манить своєю красою і затишком.

Тут можна влаштовувати чудові пікніки та вечори біля вогнища, милуватися красою річки та робити чудові фото на пам’ять.

8. Тунель кохання, селище Клевань, Рівненська область

Про цей тунель чули майже всі. І бачили його на фото. Це унікальне місце, адже дерева тут сплелися у щільну арку і утворили магічний тунель, який вабить своєю красою.

Ще більшої загадковості тунелю додає колія, розташована посередині. Складається враження, ніби це не реальність, а сторінка із книги чи кадр із фільму.

Обов’язково поїдьте туди навесні і восени, коли там зелено і золотаво. Тільки не втратьте можливість, адже листя можуть швидко опасти!

9. Дендропарк Олександрія, Біла Церква

Дендрологічний парк Олександрія – один із найбільших у Східній Європі. Сам парк був заснований ще у XIX столітті. Він є чудовим місцем для затишного відпочинку.

Серце парку – Велика поляна. Тут знаходяться різні архітектурні та скульптурні пам’ятки: літня резиденція Аустерія, Ротонда, Колона пелікана, Колонада Луна, Китайський місток, Руїни, Арочний місток, Острів Марії, Острів Троянд, різні види фонтанів та водоспадів.

І все це оточує незаймана природа.

10. Тернопіль

Тернопіль – це чудове затишне місто із величезним озером у центрі, площа якого складає 300 гектарів! Йому приблизно стільки ж років, скільки і Тернополю.

Воно оточене чудовими пішохідними вуличками із велодоріжками, парками, а на озері знаходяться два острови – Острів закоханих і острів Чайка.

Крім того, є ще й два пляжі: один піщаний, до якого вас відвезе катер, інший – пляж Циганка, повністю реконструйований, із чудовими алеями, скейт-парком, фонтаном і пляжем.

Біля озера знаходяться Єлисейські поля – зменшений аналог пам’ятки Парижу. Це зелені пагорби, на яких надзвичайно любить відпочивати молодь.

Більше того, у парках навколо озера розміщені чудові скульптури із каменю та дерева, які вражають своєю магічністю.

Тернопіль – це дуже зелене місто. Тут є аж 4 парки – Парк імені Тараса Шевченка, Парк Національного Відродження, Старий парк і Гідропарк Топільче.

У Парку Національного відродження є Співоче поле – велика мушля, у якій відбуваються різні концерти, у Старому парку горить Вічний вогонь і розміщені танки часів Другої світової, а у Гідропарку Топільче знаходиться зоокуток під відкритим небом із різними представниками фауни.

Ще однією окрасою є Театральний майдан із чудовим Драматичним театром імені Тараса Шевченка.

Також у Тернополі є красиві церкви – Архікатедральний собор, Церква Різдва Христового, Домініканський костел, Воздвиженська церква та інші.

А оригінальні паби, бари, пивні і самогонні ресторіції, кав’ярні пропонують недорогу кухню з оригінальними меню на будь-який смак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди поїхати в Європі восени.

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