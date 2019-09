Біллі Айліш. Їй всього 17, а вона вже кумир мільйонів

Біллі Айліш (Billie Eilish) — відносно нове ім’я у музичній сфері, але ця 17-річна дівчинка вже встигла здивувати весь світ і збирає багатотисячні стадіони на міжнародних сценах.



Американська співачка пише пісні разом зі своїм братом музикантом Фінніасом Оконнелом.

Дівчинка професійно займалася танцями. Коли її хореограф дізнався, що вона гарно співаю, то попросив записати пісню, під яку вони б поставили танець.

У 13 років Біллі виконала трек Ocean Eyes, який написав її брат. Тоді запис виклали на SoundCloud, щоб відправити хореографу, але дуже швидко він став вірусним.

Згодом численні рейтинги і музичні експерти почали називати Біллі відкриттям XXI століття.

Дехто відносить її до зірок покоління Z, але виконавицю слухають і дорослі. Пісні дівчини стильні, з цікавою музикою та дуже приємним вокалом.

Нехай вона і вирізняється яскравим молодіжним стилем одягу та кричущою поведінкою, яку наслідують тінейджери, проте пісні стають популярними серед різної вікової категорії.

До речі, Біллі вже встигла записати кілька треків з відомими виконавцями, зокрема з кумиром її дитинства Джастіном Бібером.



Місяць тому Біллі випустила новий альбом “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“.

Він не лише дебютував на вершині багатьох стрімінгових сервісів, але й побив рекорд з продажу вінілу.



Отже, молодь фанатіє від талановитої Айліш, бо вона співає про проблеми, які їх турбують, а доросле покоління просто насолоджується дійсно гарними піснями.

Все не те, чим здається. Деякі батьки, побачивши Біллі, жахаються від кумиру своїх дітей, а вона, можливо, й не такий поганий приклад.

Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші пісні Біллі Айліш. Насолоджуйтесь!

Billie Eilish – idontwannabeyouanymore

Billie Eilish – all the good girls go to hell

Billie Eilish – bad guy

Billie Eilish, Khalid – lovely

Billie Eilish – Bellyache

Billie Eilish – wish you were gay

Billie Eilish – you should see me in a crown

Billie Eilish – hostage

