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ICTV / Ранок / Сумки на осінь 2019: головні модні тренди сезону / 08.09.2019 21:44
08.09.2019 21:44
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Сумки на осінь 2019: головні модні тренди сезону

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Фото: Dreamstime

Яку сумку обрати на осінь 2019? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 6 головних модних тенденцій нового сезону. Обирай будь-який із цих варіантів!

Модні сумки осінь 2019

Мікросумка

Мініатюрні сумочки – одна з головних модних тенденцій осені 2019.

Звісно, цей аксесуар не стане найпрактичнішою річчю в твоєму гардеробі.

Але він точно виглядатиме оригінально, стильно і дуже мило.


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Дві сумки в одній

Щоб не жертвувати комфортом, дизайнери радять поєднувати мікросумочки с торбинками побільше.

Тож дві сумки в одній – це ще один гарячий модний тренд нового сезону.

Ти можеш як придбати готовий комплект аксесуарів різного розміру, так і скомбінувати декілька сумок на свій смак.


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Поясна сумка

Якщо для тебе важлива свобода рухів, сміливо обирай поясну сумку.

Адже вона залишиться актуальною і в новому сезоні.

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Щоправда, спортивні моделі вже відходять на другий план.

Цієї осені краще надати більш перевагу елегантним варіантам.


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Пухнаста сумка

Любиш сміливі експерименти та хочеш бути справжнім трендсеттером?

Тоді обирай модні пухнасті хутрові або плюшеві сумки.

Вони не лише красиві та оригінальні, але й дуже приємні на дотик. Суцільне задоволення!


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Сумка бохо

Місткі та практичні жіночі сумки бохо повертаються на модний Олімп. Їхня особливість у тому, що вони не мають жорсткого каркасу.

Тож тепер тобі не доведеться обирати між тим, що взяти – улюблену книжку чи термочашку з кавою.

У цю торбинку вмістяться всі твої речі!

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Публикация от WELLBAGS™️ (@wellbags_ukraine)

Анімалістичний принт

Тигровий, леопардовий, крокодиловий, зміїний: цієї осені дизайнери пропонують нам модні сумки 2019 з хижими анімалістичними принтами.

Такі моделі можуть стати вдалим акцентом у твоєму образі. Головне – не вдягайся в тигрове з голови до ніг 🙂

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Публикация от ОБУВЬ,СУМКИ-натуральная кожа (@goods4u_shoes_bags)


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Публикация от By The Way (@btw.boutique)


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Публикация от BEST Victoria’s Secret Украина (@swim_cv)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди осені 2019.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, модні тренди
08.09.2019 21:44
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