9 правил, які допоможуть швидко засинати і добре виспатися

Усі ми не раз чули, що повноцінний сон для людини триває 7-8 годин.

Але що робити, якщо у вас багато роботи або хочеться допізна погуляти?

Доводиться обирати між сном і чимось іншим? Ні, виспатися можна і за 5 годин.

Головне – дотримуватися кількох правил для хорошого сну.

Розслабтеся

Уміння розслабитися – штука не з простих. Як часто буває, що ми лежимо у ліжку, намагаючись заснути, і вперто змушуємо себе стати менш напруженими.

А нічого не виходить. Чому? Тому що ми напружуємо свій мозок думками про те, що необхідно відпочити.

Отже, варто відпустити усі думки, можна понюхати ефірні олійки та послухати музику, що розслабляє.

Створіть сприятливі умови для сну

Надмірна спека або надмірний холод створюють погані умови для вашого сну. Потрібно зробити в кімнаті комфортну температуру і спати у піжамі із натуральних матеріалів.

Обов’язково дистанціюйте себе від світла і шуму. Якщо це неможливо зробити, то скористайтеся маскою для сну та берушами.

Лягайте спати до настання півночі

– Одна година сну до півночі дорівнює двом годинам після півночі, – казав медик Поль Брегг.

У цей час організм людини швидше і краще висипається.

Найкращий час для засинання – з 22:00 до 23:00.

Виробіть режим сну

Старайтеся лягати і прокидатися щодня в одній і тій же годині.

Тоді організм виробить для себе «ритуал» сну і буде підготований до відпочинку.

Таким чином вам не потрібно буде сильно напружуватися, щоб заснути.

Та й вставати ви будете краще, оскільки в організму виробиться звичка.

Не їжте за 3 години до сну

Ну, це правильно нам відоме давно.

Хочете добре спати – їжте ввечері легкі страви. А перед сном – взагалі обмежтеся.

Більше того, якщо не наїдатися на ніч, то й схуднути можна. Користь – два в одному.

Не перегрівайтеся

Не варто вкриватися так, щоб потіти і прокидатися мокрим.

По-перше, вночі через це може стати холодно.

По-друге, може обсипати прищами.

По-третє, адекватна температура – запорука хорошого сну.

Гаряча ванна – фейк

Медики кажуть, що гаряча ванна лише створює ілюзію того, що вас розслабило.

А насправді вона лише підвищує тонус тіла. Тому краще приймати прохолодний душ.

Не дивіться на ніч телевізор

Позбавте свій мозок від перевантаження інформацією на ніч.

А то ви, коли ляжете спати, будете обдумувати усе і не зможете заснути. Ваша нервова система буде збудженою, а фаза засинання ускладниться.

Більше того, мозок буде активно працювати навіть тоді, коли ви заснете, тому зранку складеться враження, ніби ви зовсім не відпочили.

Добре провітрюйте кімнату

Давайте своєму організмові доступ до кисню. Тоді заснути буде легше. Можете нюхати на ніч лаванду.

Вона сповільнює серцевий ритм, знижує кров’яний тиск і має заспокійливий ефект.

Пам’ятайте, що добре виспатися можна і за короткий період часу. Проте не практикуйте короткотривалий сон регулярно.

Давайте своєму організмові довше відпочити хоча б на вихідних.

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