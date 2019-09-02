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ICTV / Ранок / Як вибрати диню: 5 головних порад / 02.09.2019 14:45
02.09.2019 14:45
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Як вибрати диню: 5 головних порад

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Як вибрати диню? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 головних ознак, які допоможуть придбати справді смачний, корисний і ароматний фрукт.

Як обрати диню?

Звук

Щоб вибрати справді дозрілу диню, потрібно її поплескати по жовтих бочках і послухати, як звучить.

На відміну від кавуна, стигла диня матиме не дзвінкий, а глухий звук.

Аромат

Чи стигла диня – легко можна сказати, просто відчувши її запах.

Адже аромат цього солодкого фрукта важко з чимось сплутати.

Він солодкий, із п’янкими нотами меду та польових квітів.

диня фото

А от якщо диня нічим не пахне чи має не надто приємний аромат – краще відклади її в сторону.

Ані задоволення, ані користі від такого фрукта ти точно не отримаєш.

Шкірка

Невеличкий лайфхак. Натисни на шкірку дині. Якщо вона стигла, але не перестигла – шкірка буде пружинити.

А от якщо на фрукті залишилися сліди від твоїх пальців –  ця диня вже зіпсувалася та по консистенції надуватиме кашу.

Зверни увагу, щоб шкірка була цілою.

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Якщо ж тобі наполегливо хочуть продати тріснутий плід, аргументуючи, що він просто стиглий та соковитий – не вір.

Таку диню їсти аж ніяк неможна, адже всередину могли потрапити небезпечні бактерії.

Хвостик і носик
Хвостик стиглої дині має бути сухим, а носик (темна пляма від квітки з протилежного боку) – м’яким.

І аж ніяк не навпаки!

Місце продажу

диня фото

У жодному разі не купуй диню біля доріг і в наметах на стихійних ринках.

Адже там зазвичай панує повна антисанітарія.

Запам’ятай: плоди не повинні лежати на землі.

Адже крізь мікротріщини в шкірці всередину можуть потрапити збудники ботулізму або інших небезпечних хвороб.

Тож не ризикуй своїм здоров’ям, купуй диню тільки в офіційних точках продажу та обов’язково мий перед вживанням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості дині.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, поради, як обрати
02.09.2019 14:45
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