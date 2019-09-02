Як вибрати диню: 5 головних порад

Як вибрати диню? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 головних ознак, які допоможуть придбати справді смачний, корисний і ароматний фрукт.
Як обрати диню?
Звук
Щоб вибрати справді дозрілу диню, потрібно її поплескати по жовтих бочках і послухати, як звучить.
На відміну від кавуна, стигла диня матиме не дзвінкий, а глухий звук.
Аромат
Чи стигла диня – легко можна сказати, просто відчувши її запах.
Адже аромат цього солодкого фрукта важко з чимось сплутати.
Він солодкий, із п’янкими нотами меду та польових квітів.
А от якщо диня нічим не пахне чи має не надто приємний аромат – краще відклади її в сторону.
Ані задоволення, ані користі від такого фрукта ти точно не отримаєш.
Шкірка
Невеличкий лайфхак. Натисни на шкірку дині. Якщо вона стигла, але не перестигла – шкірка буде пружинити.
А от якщо на фрукті залишилися сліди від твоїх пальців – ця диня вже зіпсувалася та по консистенції надуватиме кашу.
Зверни увагу, щоб шкірка була цілою.
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Якщо ж тобі наполегливо хочуть продати тріснутий плід, аргументуючи, що він просто стиглий та соковитий – не вір.
Таку диню їсти аж ніяк неможна, адже всередину могли потрапити небезпечні бактерії.
Хвостик і носик
Хвостик стиглої дині має бути сухим, а носик (темна пляма від квітки з протилежного боку) – м’яким.
І аж ніяк не навпаки!
Місце продажу
У жодному разі не купуй диню біля доріг і в наметах на стихійних ринках.
Адже там зазвичай панує повна антисанітарія.
Запам’ятай: плоди не повинні лежати на землі.
Адже крізь мікротріщини в шкірці всередину можуть потрапити збудники ботулізму або інших небезпечних хвороб.
Тож не ризикуй своїм здоров’ям, купуй диню тільки в офіційних точках продажу та обов’язково мий перед вживанням.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості дині.
Аліна Литвиненко
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