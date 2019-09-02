Магнітні бурі у вересні 2019 – календар небезпечних дат

У вересні 2019 року в Україні очікується лише одна магнітна буря. Коли станеться підвищення геомагнітної активності, як воно впливатиме на людей та як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур? Ранок у Великому Місті зібрав головні поради.
Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на вересень
Перший місяць осені принесе українцям лише одну магнітну бурю.Також по темі: Магнітні бурі небезпечні для людей із цими захворюваннями
Вона припаде на початок вересня.
Сплески геомагнітної активності очікуються з 31 серпня до 2 вересня.
Їх пік прийдеться на 1 день осені.
В інші дні вересня обстановка буде спокійною.
Як магнітні бурі впливають на здоров’я
Магнітних бурі можуть провокувати головний біль, перепади настрою, підвищення тиску, загальну слабкість та розлади в роботі серцево-судинної системи.
Як пережити магнітну бурю
- Уникай стресів та надмірних навантажень. Причому, як фізичних, так і емоційних.
- Більше гуляй на свіжому повітрі та частіше провітрюй кімнату.
- Пий мінімум 2 літри чистої води на день.
- Виключи з раціону надмірно жирну, солодку та солону їжу, а також алкогольні напої.
- Їж якомога більше свіжих овочів, фруктів і ягід.
Нагадємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені.
Аліна Литвиненко
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