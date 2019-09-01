Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Місячний календар риболовлі на вересень 2019: сприятливі та несприятливі дні / 01.09.2019 15:56
01.09.2019 15:56
Поділитися

Місячний календар риболовлі на вересень 2019: сприятливі та несприятливі дні

0

Місячний календар риболовлі на вересень 2019 розповість, у які дні буде хороший кльов, а коли можна повернутися додому без улову. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всі сприятливі та несприятливі дати в одному матеріалі.

Як визначають вдалі дні для ловлі риби?

Місячний цикл триває 29-30 днів. У свою чергу, він поділяється на 4 головні фази: молодий, зростаючий, повний і спадний місяць.

Саме від них і залежать припливи та відливи, що визначають влади та невдалі дні для рибної ловлі.

Коли клюватиме у вересні 2019?

Найращий кльов: 2-8, 17-19 и 29 вересня.

Хороший кльов: 1, 10, 16, 20, 21 і 30 вересня.

Також по темі: Смертельно небезпечно: як українців труять рибою?

Середній кльов: 9, 15, 22 і 23 вересня.

Не клюватиме: 11-15, 25-28 вересня.

Тож перед тим, як запланувати вилазку на природу, обов’язково звіряйся з календарем кльову. І улов, якому всі заздритимуть, тобі забезпечений.

Нагадаємо, раніше ми публікували  календар магнітних бур на вересень 2019.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: місячний календар, поради
01.09.2019 15:56
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати