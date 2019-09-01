Місячний календар риболовлі на вересень 2019: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар риболовлі на вересень 2019 розповість, у які дні буде хороший кльов, а коли можна повернутися додому без улову. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всі сприятливі та несприятливі дати в одному матеріалі.

Як визначають вдалі дні для ловлі риби?

Місячний цикл триває 29-30 днів. У свою чергу, він поділяється на 4 головні фази: молодий, зростаючий, повний і спадний місяць.

Саме від них і залежать припливи та відливи, що визначають влади та невдалі дні для рибної ловлі.

Коли клюватиме у вересні 2019?

Найращий кльов: 2-8, 17-19 и 29 вересня.

Хороший кльов: 1, 10, 16, 20, 21 і 30 вересня.

Середній кльов: 9, 15, 22 і 23 вересня.

Не клюватиме: 11-15, 25-28 вересня.

Тож перед тим, як запланувати вилазку на природу, обов’язково звіряйся з календарем кльову. І улов, якому всі заздритимуть, тобі забезпечений.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на вересень 2019.

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