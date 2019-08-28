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ICTV / Ранок / Календар стрижок на вересень 2019 | сприятливі дні / 28.08.2019 19:11
28.08.2019 19:11
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Календар стрижок на вересень 2019 | сприятливі дні

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Календар стрижок на вересень 2019 року обов’язково тобі знадобиться, якщо плануєш змінити зачіску на початку осені. Ранок у Великому Місті підготував для тебе список сприятливих та несприятливих дат.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в вересні 2019:

6, 7, 8, 19, 20, 25, 26, 29

Детальний календар стрижок на серпень 2019

6 вересня: стрижка волосся в цей день зробить їх міцними, блискучими та слухняними.

7 вересня: якщо підстригти волосся саме сьогодні, воно не буде сіктися та довго виглядатиме доглянутим.

8 вересня: вдалий день для кардинальної зміни іміджу. Нова зачіска буде пасувати до твого типу обличчя та приверне до тебе увагу протилежної статі.

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19 вересня: нова стрижка позитивно вплине на настрій та сповнить тебе енергією. Якщо є можливість, обов’язково зроби лікувальну процедуру в салоні або просто побалуй локони маскою вдома.

20 вересня: сьогодні рекомендується стригти волосся тим, хто хоче його відростити. Результат буде помітний уже за місяць.

25 вересня: стрижка в цей день допоможе привернути до себе удачу та успіх.

стрижка волосся

26 вересня: кардинальна зміна зачіски позитивно вплине на стан здоров’я та допоможе розкрити твою природну харизму.

29 вересня: стрижка налаштує тебе на позитивний лад. Але волосся буде рости дещо повільніше, ніж зазвичай. Тож якщо хочеш відростити довгі локони – краще заплануй візит до майстра на інший день.

Несприятливі дні для стрижки в вересні 2019:

3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 27, 30

Інші дні вересня вважаються нейтральними для стрижки.

Тож тепер ти точно знаєш, у які дні варто стригти волосся у вересні 2019 року, а коли краще уникати походу до перукаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у вересні 2019.

Теги: місячний календар, стрижка
28.08.2019 19:11
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