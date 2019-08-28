Де познайомитися з чоловіком для серйозних стосунків?

Де познайомитися з чоловіком, якщо я хочу серйозних стосунків? Це питання часто цікавить жінок. У юному віці все здається значно простіше. Усі знайомляться, закохуються, зустрічаються, а якщо пощастить, то в майбутньому одружуються. Однак у дорослих ця справа може затягуватись, і от чому: просто дівчатка ще не встигли сформувати «ідеальні категорії відбору» для кавалера, і юні чоловіки – ще не надто примхливі.

Чомусь, коли жінка офіційно має наміри почати серйозні стосунки, перед нею виникають перепони: то чоловіки не ті, то не те місце для знайомства. І в результаті, виявляється, що відшукати «ту саму» людину – не так уже й легко.

Де познайомитися з чоловіком?

Поради від Ранку у Великому Місті

Усе залежить від вас, ваших захоплень та намірів.

Для прикладу, якщо ви цікавитесь театром, то чому б не почати ходити туди частіше? Можливо, саме там ви й познайомитесь зі своїм майбутнім обранцем.

Висновок такий: ходіть у місця, які вам цікаві. Це ж добре, коли захоплення спільні.

Якщо постійно сидіти вдома, то нічого не зміниться, і відсоток того, що доля постукає вам у двері й ви заживете щасливо – мізерний.

Висновок такий: хочете знайти чоловіка – частіше виходьте в людні місця. Також по темі: Як вийти заміж: практичні поради від психолога

На сьогодні існує безліч сайтів для знайомств. Однак відразу реєструватись не поспішайте. Адже там ви радше відшукаєте когось, хто запропонує вам «вільні стосунки» і розваги «на ніч», аніж любов на все життя. Хоча іноді бували випадки, коли сайт знайомств усе ж зводив закоханих.

Висновок такий: добре подумайте чи реєструватись на сайті знайомств. Хіба що у вас міцна психіка.

І головна порада: не забивайте голову лише одними чоловіками. Не «бігайте за ними», навіть якщо дуже подобається. Зробіть крок назустріч, але не налітайте відразу, щоб він не злякався вашої наполегливості 🙂

Звертайте увагу на тих, хто приділяє вам час та проявляє турботу.

Не робіть поспішні висновки, адже люди часто здаються не тими, ким вони є насправді.

Не вибирайте лише за красою і багатством, адже це може легко зникнути, а з людиною доведеться якось жити.

Придивіться до того, хто постійно поруч. Адже іноді навіть ті, хто спочатку здавався не вашим «типом», може стати коханням усього життя.

І займайтесь спочатку собою: знаходьте нові захоплення, розвивайтесь, відпочивайте, подорожуйте та розважайтесь. І тоді «бігати» будете не ви, а за вами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити, щоб швидше вийти заміж.

Алла Гичка

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