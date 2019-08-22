Як вийти заміж: практичні поради від психолога

Як вийти заміж і що робити, якщо чоловік не хоче одружуватись? Це питання хвилює мільйони жінок в усьому світі. Саме тому Ранок у Великому Місті разом із психологом Надією Величко зібрав практичні поради, які допоможуть наблизити омріяний день весілля.

Чому чоловік не хоче одружуватися?

Причина 1. Невдалий досвід

Одна з найпоширеніших причин небажання створювати сім’ю – невдалий попередній досвід. Причому, негативним прикладом може бути як власний нещасливий шлюб, так і постійні скандали в родини його батьків.

Причина 2. Не бачить сенсу

У соціуму зараз немає запиту на стабільні відносини, – пояснює психолог Надія Величко.

За її словами, раніше був так званий податок на холостяків і людей, у яких немає дітей. Їм щомісяця доводилося віддавати 6% свого доходу. Крім того, раніше не вітався секс поза шлюбом.

Зараз стосунки стали більш вільними. Тому в чоловіків просто немає стимулу брати на себе відповідальність за сім’ю. Навіщо? Їм і так добре.

Причина 3. Синдром холостяка

Можливо, твій обранець – закоренілий холостяк. Адже чим довше чоловік живе сам, тим менше в нього бажання впускати в свій світ когось нового. Перелаштувати свій побут, пристосовуватись до звичок іншої людини – це неабиякий стрес. Якого можна уникнути, якщо не одружуватись.

Причина 4. Ти надто на нього тиснеш

Чоловіки не люблять робити того, до чого їх примушують. Тому не варто раз у раз натякати йому, що давно пора під вінець. А тим паче – влаштовувати істерики, напряму вимагаючи терміново піти до РАГСУ 🙂

Причина 5. Немає кохання

Це найбільш неприємна з можливих причин, але її теж неможна відкидати. Можливо, чоловік не поспішає освічуватися, бо просто не впевнений у своїх почуттях.

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Як вийти заміж – поради психолога

1. Займися пошуками

Якщо в тебе ще немає обранця – саме час активно зайнятися його пошуками. Насправді, гідного чоловіка можна зустріти скрізь. Серед найпоширеніших варіантів:

Сайти знайомств – дієвий, але не дуже безпечний варіант. Тож про всяк випадок призначай зустріч лише вдень і в людному місці.

Speed-dating – хороший спосіб за пару годин познайомитися з десятком потенційних кандидатів на твої руку і серце.

Робота – за статистикою, 25% пар познайомились саме в офісі. Щоправда перед тим, як заводити службовий роман, варто зважити всі за і проти. Адже якщо романтичні стосунки не складуться, вам все одно доведеться щодня бачитись на роботі.

Компанії – частіше ходи в гості і зустрічайся з друзями. Дуже імовірно, що у твоєї однокласниці є симпатичний неодружений брат 🙂

2. Візуалізуй майбутнього чоловіка

Якщо нікого конкретного в тебе на прикметі ще немає – подумай, яким має бути твій майбутній обранець. Закрий очі і уяви, як він виглядатиме, який матиме характер, ким працюватиме, як буде ставитися до тебе…

Візуалізуй усе до найдрібніших деталей. Адже коли ти точно знаєш, чого хочеш, шанс це отримати значно зростає.

І головне: ця техніка дійсно працює – перевірено на власному досвіді 🙂

3. Не показуй, що хочеш заміж

Психолог Надія Величко радить:

Не треба дивитися на кожного представника протилежної статі як на потенційного чоловіка. Їх це лякає! Адже тим самим жінка ніби змушує чоловіка взяти за неї відповідальність.

На початку стосунків краще взагалі не показувати йому, що хочеш заміж. Навіть якщо насправді – дуже-дуже про це мрієш! 🙂

4. Не будь відкритою книгою!

Про це написано тисячі книг, статей і постів на жіночих форумах… Але ризикнемо нагадати ще раз, бо це дійсно важливо: у тобі повинна бути якась таємниця! Чоловіки люблять розгадувати загадки, пов’язані з жінками. У них це викликає азарт і цікавість.

Тож не варто розповідати йому про кожен свій крок і кожну думку. Хай трохи понервує, гадаючи, чому це ти так загадково посміхаєшся 🙂

Але про почуття міри в цьому питанні теж забувати не варто: отримати замість дівчини-загадки бабу-ребус мало кому захочеться.

5. Зміни чоловіка

Ваш обранець принципово не хоче одружуватися, а для вас це – питання життя і смерті? Можливо, варто пошукати людину, з якою ваші погляди на це важливе питання співпадуть.

Хто знає, можливо саме цей радикальний вчинок і стане першим кроком до нового кохання і омріяного шлюбу.

Аліна Литвиненко

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