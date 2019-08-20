Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Місячний календар риболовлі на серпень 2019: коли буде клювати / 20.08.2019 13:20
20.08.2019 13:20
Поділитися

Місячний календар риболовлі на серпень 2019: коли буде клювати

0

Місячний календар риболовлі на серпень 2019 підкаже, у які дні добре клюватиме, а коли ти ризикуєш повернутися додому з порожніми руками. Ранок у Великому Місті зібрав усі дати в одному матеріалі.

Місячний календар рибалки дозволяє заздалегідь спрогнозувати, коли риба клює і буде активною – і правильно обрати день для вилазки на природу.

Як визначають сприятливі дні для рибалки?

Місячний цикл триває 29 або 30 днів. Цей період поділяється на 4 основні фази: молодий, зростаючий, повний і спадний місяць.

Від них залежать припливи і відливи, що і визначають сприятливі та несприятливі дні для рибної ловлі.

Коли буде клювати в серпні 2019?

Найращий кльов: 3-9, 18-20 серпня

Хороший кльов: 2, 10, 11, 22 і 23 серпня

Також по темі: Пестрые и необычные рыбки кораллового рифа (ФОТО)

Середній кльов: 12, 17, 24 і 25 серпня

Не клюватиме: 1, 13-16 та 26-31 серпня

Тож не забувай звірятися з календарем кльову щоразу, коли збиратимешся на риболовлю. І величезний улов тобі забезпечений.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на серпень 2019

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: місячний календар, поради
20.08.2019 13:20
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати