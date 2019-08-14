Успенський піст 2019: що дозволено та заборонено

Успенський піст – найкоротший з усіх християнських постів. Він починається 14 серпня і триває всього два тижні – до 27 серпня. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всю необхідну інформацію про Успенський піст – читай нижче.

Успенський піст – це церковний піст, який часто в народі називають Спасівка. А встановили його на згадку Успіння Богородиці. За традицією, в перший день посту прийнято освячувати мед нового збору.

Традиції Успенського посту

Що заборонено робити в Успенський піст

Думати про погане

Сваритися

Піддаватися гучним розвагам

Укладати шлюб

Що можна їсти в Успенський піст

У понеділок, середу та п’ятницю дозволено їсти їжу лише в сирому вигляді.

У вівторок і четвер можна їсти варену їжу, але без олії.

У суботу та неділю можна вживати олію та пити вино.

19 серпня на Яблучний спас дозволяєтся їсти рибу, олію, вино. А ще з цього дня дозволено вживати виноград та освячені яблука.

На час Успенського посту варто відмовитися від м’яса, алкоголю, фаст-фуду, риби та кисломолочних продуктів.

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Тому, якщо ти плануєш дотримуватися багатоденного посту, пам’ятай про наші поради та бережи себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Медовий спас 2019.

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