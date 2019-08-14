Медовий спас 2019: привітання і листівки

Привітання з медовим спасом у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.
Медовий спас 2019, або Маковія, прихожани православної та греко-католицької церков відзначають 14 серпня.
У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду та маковійчики – букети з маків, м’яти, любистку та інших духмяних трав та квітів.
Крім того, в цей день розпочинається строгий Успенський пост, який триватиме до 27 серпня – Дня Успіння Богородиці.
Медовий спас – привітання у віршах
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!
* * *
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
* * *
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
Медовий спас – привітання в прозі
Проводжаємо літо, Медовий спас прийшов! Хай буде ваше життя зі смаком кращих сортів янтарного меду і присмаком макового пирога! Луна дзвону оновлять вас для благодаті і нових подій! Медової погоди вашому дому! Квіткової та солодкої любові!
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З Першим Медовим Спасом! Нехай Ваше життя буде сповненим радості, як повні стільники у вуликах. Таким же плідним, як робота бджоли. Таким же солодким, як мед. І нехай завжди поруч буде той пасічник, який знає, як з усім цим впоратись.
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Пречисте свято Медового Спаса і Маковія з запашними пиріжками і медовою вощиною ступає на поріг. Нехай Господня благодать цього гарного православного свята принесе добро, любов і щирість у кожну родину. Нехай маковими зернами у домівках проростає достаток і Янгол білокрилий Прощення торкнеться пір’ячком Божої любові кожного серця. Хай буде благодатним для вас Щедрий Медовий Спас і Маковій!
Медовий спас – смс привітання
Вітаю зі святом Маковея! Бажаю багато яскравих солодких емоцій! Медових незабутніх вражень! І щоб від щастя та любовного забуття запаморочилося у голові!
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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю.
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Щиро хочемо привітати, вашу чудову родину зі світлим святом! Нехай Медовий Спас, разом зі свіжим медом, подарує вашому дому спокій і затишок!
Медовий спас – картинки та листівки
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Медового спасу.
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