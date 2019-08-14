Календар стрижок на серпень 2019 | найбільш сприятливі дні

Календар стрижок на серпень 2019 року – це саме те, що тобі потрібно, якщо плануєш змінити зачіску. Ранок у Великому Місті підготував для тебе цілий список сприятливих дат.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в серпні: 6, 9, 12, 14, 22, 23, 28, 29

Детальний календар стрижок на серпень 2019

6 серпня: якщо підстрижеш волосся у цей день, то привернеш у своє життя багатство та добробут, а на додачу отримаєш здорове волосся.

9 серпня: стрижка, зроблена в цей день, добре вплине на твою кар’єру.

А ще покращить здоров’я та помітно зміцниться коріння волосся.

12 серпня: підстрижи волосся, і за короткий період побачиш, як швидко воно відростає.

Стрижка, зроблена на 12 день останнього літнього місяця, допоможе відкрити твої приховані здібності.

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14 серпня: якщо твоє волосся повільно росте, тоді обов’язково підстрижи його в цей день.

Зовнішні зміни допоможуть привернути увагу протилежної статі.

А от із фарбуванням будь обережною, краще перенеси його на інший день.

22 серпня: нова стрижка принесе тобі удачу.

Зміни зачіску – і ти відчуєш, як швидко твоє життя починає змінюватись на краще.

23 серпня: у цей день не варто робити хімічні завивки.

А от підстригти волосся буде дуже добре. Воно стане більш здоровим і міцним.

28 серпня: хочеш стати кращою? Тоді обов’язково зміни зачіску.

Це піде тобі на користь: поліпшить стосунки з близькими людьми і принесе удачу.

Та багато не відрізай, лише підстрижи трішки кінчики, бо волосся може довго відростати.

29 серпня: якщо тобі не вистачає уваги протилежної статі, тоді цей день – ідеальний для стрижки.

Волосся буде виглядати здоровим і доглянутим.

Отож, тепер ти знаєш, у які дні тобі найкраще стригти волосся в серпні 2019 року. Не бійся змінюватись. Зазвичай, зміни йдуть лише на краще.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зачіски на літо 2019.