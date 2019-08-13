Магнітні бурі в серпні 2019 – календар небезпечних дат

У серпні 2019 року Україну накриють потужні магнітні бурі. Коли очікуються сплески, як вони впливатимуть на здоров’я та як убезпечитися від шкідливого впливу магнітних бур? Ранок у Великому Місті зібрав головні поради.

Коли плануються магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на серпень 2019

Третій місяць літа принесе українцям 2 потужні магнітні бурі. Вони очікуються на початку та наприкінці серпня. Втім, відчутні коливання геомагнітного поля будуть і в другій декаді.

1 серпня – сильна магнітна буря

2-3 серпня – слабкі магнітні бурі

5, 6,10, 13, 14 серпня – магнітні бурі середньої потужності

28 серпня – сильна магнітна буря

Вплив магнітних бур на здоров’я людини

Під час магнітних бур у метеозалежних людей часто виникають неприємні симптоми, зокрема – головний біль, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, підвищений тиск та загальна слабкість.

Крім того, зростає ризик депресій та загострення серцево-судинних хвороб.

Також по темі: Гороскоп на літо 2019 для всіх знаків зодіаку Прикмети, які приносять шалену удачу Місячний календар на серпень 2019: список сприятливих дат

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Уникай стресових ситуацій та надмірних навантажень.

Більше гуляй на свіжому повітрі та частіше провітрюй кімнату.

Пий не менше 2 літри чистої води на день.

Виключи з раціону жирну, смажену, дуже солодку та солону їжу і алкоголь.

Їж якомога більше сезонних фруктів та овочів.

Нагадаємо, раніше ми публікували Любовний гороскоп на літо 2019.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.