Топ 5 голлівудських зірок, які вільно розмовляють українською

Ці голлівудські зірки вільно розмовляють українською мовою!

Голлівуд славиться зірками українського походження. Проте лише деякі з них згадують про своє коріння.

Вони стали відомими на весь світ, але вільно розмовляють українською, пишаються власним походженням і поширюють українські традиції.

Д жек Паланс



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mohammad_golmohammadi par(@mohammad_golmohammadipar) 16 Дек 2018 в 11:18 PST

Джек Паланс – відомий американський актор, що грав у фільмах Бетмен, Відчайдушні, Трамвай бажання та інші.

Проте його справжнє ім’я – Володимир Палагнюк, а народився він у родині українських емігрантів.

Актор вільно розмовляв українською і протягом життя брав участь в українському житті США.

А у 2004 році його хотіли нагородити званням Народний артист Росії, від чого від відмовився, наголосивши, що він – українець.

Мілла Йовович



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 26 Май 2019 в 8:49 PDT

Про українку Міллу Йовович чули і знають усі. Мілла народилася у Києві, а у 5 років емігрувала з батьками у США.

Мілла, справжнє ім’я – Милиця, відома у всьому світі.

Проте вона завжди пишається своїм походженням.

Дівчина навіть записала свої музичні альбоми, у яких є українські пісні.

Стівен Спілберг

Стівен Спілберг, відомий американський кінорежисер, має українське походження.

Його батько родом із Кам’янця-Подільського, а мати – з Одеси.

Саме тому Стівен ще з дитинства засинав під українські колискові.

А коли Спілберг відвідав Україну, то сказав: Нарешті я вдома.

Кетрін Винник

Кетрін Винник – відома канадська та голлівудська акторка.

Вона стала відомою завдяки серіалу Вікінги, а також з’явилася у серіалі Доктор Хаус.

Цікаво, що Кетрін аж до восьми років не володіла англійською, оскільки в сім’ї спілкувалися виключно українською мовою.

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Ще з дитинства акторка вступила до Пласту, а також професійно займалася українськими танцями, чим любить похвалитися у різних телешоу.

Віра Фарміга



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Farmiga (@verafarmiga) 19 Май 2019 в 8:36 PDT

Ця американська акторка теж має українські корені.

Вона пишається своїм українським походженням і розповідає про українську культуру.

А у 2004 році Віра зіграла американку українського походження у фільмі Торкаючись зла.

Нагадаємо, раніше ми розповідили про світових зірок, які мають українське походження.

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