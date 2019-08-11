Корисний смаколик: 5 причин їсти шоколад

Чим корисний шоколад? Навіщо його їсти? Та чи можна це робити щодня? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 фактів, які доводять, що шоколад – це справжні солодкі ліки.
Чим корисний шоколад?
Шоколад знімає стрес
Науковці з’ясували, що темний шоколад допомагає боротися зі стресом.
Він виводить з організму гормони стресу – кортизол і катехоламіни.
Завдяки цьому споживання цього десерту суттєво зменшує стресові реакції.
Тож перед важливою подією обов’язково з’їж пару шматочків темного шоколаду. І завжди тримай плиточку на роботі – про всяк випадок 🙂
Шоколад захищає від ультрафіолету
У складі темного шоколаду є флавоноли, які ефективно захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.
Тож, збираючись на пляж, випий кави або чаю з шоколадкою.
Звісно, повністю замінити сонцезахисний крем шоколад не зможе. А от посилити його дію – ще й як!
Обирай шоколад, який містить принаймні 70% какао. У ньому високий вміст флавоноїдів, а отже – користі буде більше, ніж від молочного шоколаду.
Шоколад захищає від діабету
Виявляється, гіркий шоколад допомагає поліпшити чутливість організму до інсуліну.
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Завдяки цьому він може відстрочити чи навіть запобігти розвитку діабету.
Щоправда, тим, у кого діабет уже з’явився, лікарі радять вживати шоколад, що містить не цукор, а його замінники.
Шоколад дає енергію
Шоколад містить кофеїн, здатний наповнити тебе енергією та активністю.
Тож спробуй якось замінити звичну філіжанку кави на пару шматочків чорного шоколаду.
Шоколад допомагає від кашлю
У шоколаді міститься теобромін. Ця речовина здатна пригнічувати напади кашлю, бо заспокійливо діє на нервові закінчення блукаючого нерва, що з’єднують дихальні шляхи і мозок.
Щоб заспокоїти напад кашлю, повільно розмоктуй шматочок чорного шоколаду.
Втім, зловживати цими смачними ліками – не варто. Адже у великих кількостях теобромін викликає безсоння.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кавуна.
Аліна Литвиненко
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