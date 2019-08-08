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ICTV / Ранок / Прості та стильні зачіски на коротке волосся (ФОТО) / 08.08.2019 20:10
08.08.2019 20:10
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Прості та стильні зачіски на коротке волосся (ФОТО)

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Зачіску на коротке волосся зробити не так складно, головне захотіти докласти до цього трішки зусиль. Ранок у Великому Місті постійно турбується про тебе, аби ти завжди виглядала  стильно, красиво, а коли потрібно, то й романтично. Тому всі кращі зачіски на коротке волосся шукай нижче. 

Зачіски на коротке волосся – ТОП-4

Приклад зачіски №1

Якщо ти збираєшся на побачення, свято або просто хочеш побачити себе красивою у дзеркалі, то чому б не поексперементувати з волоссям.

Усе, що тобі потрібно, це красиво підкрутити локони, а попереду заплести косичку. Головне не надто туго, трішки розправ і зафіксуй лаком.

А ще одягни сукню, і тоді чоловіки точно не зможуть відвести від тебе очей.

Приклад зачіски №2


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Этот может быть на каждый день #прически #прическинакороткиеволосы

Публикация от красивые прически (@_beatifull_hairr_)

Така зачіска цілком підійде на кожен день. Зробити її можна в прямому сенсі за кілька хвилин. А виглядає вона дуже красиво та стильно.

Прилад зачіски №3


Така зачіска має назву низький пучок. Робиться вона просто та швидко. Адже, щоб виглядати стильно, не обов’язково витрачати на зачіску половину дня.

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Такий образ цілком підійде і під сукню, і під спортивний одяг.

Приклад зачіски №4

зачіска на коротке волосся фото

Ось тобі ще один простий приклад, як зробити зачіску на коротке волосся. Кожен крок підписаний цифрами. Отож, тепер тобі буде робити її ще легше.

Якщо раптом у тебе виникне ситуація, що за короткий термін треба перетворитися з попелюшки в принцесу, тоді обов’язкво скористуйся нашими порадами. Усі запропоновані зачіски на коротке волосся дозволять тобі не тільки почуватися красунею, а й бути нею в очах інших.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити стильні коси на літо

Алла Гичка

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Теги: волосся, краса
08.08.2019 20:10
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