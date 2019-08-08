Кращі фільми для всієї родини – добірка на вечір

Сімейні фільми найкраще дивитися ввечері. Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку цікавих сімейних фільмів, які можна переглядати вдома і не витрачати зайвий раз гроші на кінотеатр. Отож, читай і обирай на свій смак.

ТОП-5 кращих сімейних фільмів на вечір

Помста пухнастих (2010 рік)

Фото: IMDb

Бізнесмен Ден Сандерс вирішив розбудувати місто посеред пустелі.

Та така задумка виявилася не зовсім йому по зубам, адже на захист своїх домівок виходять тварини, які вже давно мешкають у тій місцевості.

Порушуєш спокій тварин? Тоді отримуй по заслугах. Дивіться, чи вдасться Сандерсу впоратися з дикими тваринами і втілити свою грандіозну задумку.

До речі, у головній ролі знаменитий актор із фільму Мумія Брендан Фрейзер, тому стрічка обіцяє бути цікавою.

Життя і мета собаки (2017 рік)

Фото: IMDb

Фільм побудований на історії одного собаки на ім’я Бейлі. У нього є безліч життів і лише одна душа, яка постійно подорожує і натрапляє на нових господарів.

Та у кожної історії є свій початок і кінець.

У чому ж тоді сенс життя собаки? Із цим філософським питанням і розпочинається фільм.

Пропозиція (2009 рік)

Фото: IMDb

Маргарет Тейт – суворий керівник. На роботі її всі бояться і тишком називають відьмою.

Та якось її день почався не так, як вона хотіла. Начальство покликало Маргарет до себе на серйозну розмову, де повідомило про депортацію.

Та жінка знаходить вихід. Який? Раптове заміжжя зі своїм підлеглим.

Марлі та я (2008 рік)

Фото: IMDb

Молоде подружжя журналістів переїжджає до Флориди, купує новий дім та задумується про дітей.

Та перед тим, як прийняти важливе рішення, вони спробують виховувати собаку.

Також по темі: Що почитати влітку: 5 найкращих книг для відпустки Чим зайнятися в Києві літом? | ТОП ідей Що подивитись влітку: добірка фільмів із літнім настроєм

У результаті, тварина приносить багато неприємностей, а через постійну конкуренцію на роботі у пари погіршуються стосунки.

Та за всім цим вони не відразу побачили головне: собака став справжнім членом їхньої родини.

Нестерпні боси (2011 рік)

Фото: IMDb

Нік, Дейл і Курт – друзі, і усі вони ненавидять своїх босів. Чоловіки дійшли до думки, що їм набридло терпіти знущання на роботі, тому вони вирішили вбити їх.

Як? Це вже інше питання. Адже серед нестерпних начальників є жінка, яка постійно хоче сексу…

Тепер ти знаєш, чим зайнятися ввечері. Не вагайся і мерщій усе передивляйся.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі романтичні комедії.

Алла Гичка

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.