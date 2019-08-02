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ICTV / Ранок / Прогноз погоди на серпень 2019 – що подарує останній місяць літа / 02.08.2019 19:21
02.08.2019 19:21
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Прогноз погоди на серпень 2019 – що подарує останній місяць літа

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Погода у серпні в Україні прогнозується теплішою, ніж попередні роки, але принесе багато сюрпризів, повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, середня температура місяця складе +19-24°С, а у гірських районах +16-18°С.

А це на 1,5-2° вище від середніх багаторічних значень.

Інколи температура повітря досягатиме +32-34°С.

Але серпень розпочнеться з дощів і прохолодної температури.

– Місячна кількість опадів очікується 36-84 міліметри, у Карпатах 104-122 міліметри. Такий показник знаходиться у межах середніх багаторічних значень, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у кінці серпня ймовірні заморозки на території України, крім більшості центральних, південних областей та Криму.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті давав календар садівника-городника на серпень 2019 року.

Фото: Chang Qing / Unsplash

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Теги: погода
02.08.2019 19:21
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