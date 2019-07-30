Місячний календар риболовлі на серпень 2019: коли буде клювати

Місячний календар риболовлі на серпень 2019 підкаже, у які дні добре клюватиме, а коли ти ризикуєш повернутися додому з порожніми руками. Ранок у Великому Місті зібрав усі дати в одному матеріалі.

Місячний календар рибалки дозволяє заздалегідь спрогнозувати, коли риба клює і буде активною – і правильно обрати день для вилазки на природу.

Як визначають сприятливі дні для рибалки?

Місячний цикл триває 29 або 30 днів. Цей період поділяється на 4 основні фази: молодий, зростаючий, повний і спадний місяць.

Від них залежать припливи і відливи, що і визначають сприятливі та несприятливі дні для рибної ловлі.

Коли буде клювати в серпні 2019?

Найращий кльов: 3-9, 18-20 серпня

Хороший кльов: 2, 10, 11, 22 і 23 серпня

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Середній кльов: 12, 17, 24 і 25 серпня

Не клюватиме: 1, 13-16 та 26-31 серпня

Тож не забувай звірятися з календарем кльову щоразу, коли збиратимешся на риболовлю. І величезний улов тобі забезпечений.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на серпень 2019

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