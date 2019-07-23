Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Топ 7 продуктов, которые снижают холестерин / 23.07.2019 17:15
23.07.2019 17:15
Поділитися

Топ 7 продуктов, которые снижают холестерин

0

Какие продукты снижают холестерин – стоит знать каждому, кто следит за своим здоровьем. Правильное питание поможет предупредить развитие атеросклероза, который является причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний.

Журналисты Утра в Большом Городе собрали список продуктов, снижающих холестерин и очищающих сосуды.

Обязательно включите их в свой рацион – и будьте здоровы!

Зеленый чай

зеленый чай

Если повышен холестерин – почаще пейте зеленый чай. В  нём содержатся антиоксиданты — флавоноиды.

Эти вещества помогают нормализовать холестерин в крови, разжижают кровь и препятствуют скоплению холестериновых бляшек в сосудах.

В результате уровень плохого холестерина значительно снижается. Чтобы снизить уровень холестерина, нужно выпивать 3-4 чашки зеленого чая в день.

Орехи

смесь орехов

Миндаль, фундук, грецкие – выбирайте на свой вкус!

Любые орехи богаты ненасыщенными жирными кислотами, благодаря этому – позитивно влияют на состояние сосудов, сердца и мозга.

Считается, что 2-3 ореха в день помогут снизить холестерин на 7%. А ещё это отличная профилактика старческого слабоумия!

Чеснок

головка чеснока

В свежем чесноке содержится высокая концентрация натуральных статинов – веществ, помогающих быстро снизить холестерин.

Чтобы почувствовать эффект, нужно употреблять 2-3 зубчика чеснока в день.

Важно: есть чеснок нужно, не подвергая тепловой обработке! Например, можно измельчать его и посыпать готовые блюда.

Оливковое масло

оливковое масло фото

Оливковое масло – настоящий кладезь мононенасыщенных жирных кислот, в том числе олеиновой кислоты.

Ученые уверены: она снижает уровень плохого холестерина и увеличивает уровень хорошего.

Однако оливковое масло нужно употреблять в меру, ведь оно очень калорийно.

Цитрусовые

цитрусовые фрукты

Апельсины, лимоны и грейпфруты богаты пектинами, которые в желудке превращаются в особую вязкую массу.

Она захватывает холестерин и выводит его из организма еще прежде, чем он проникнет в кровь!

Також по темі: Вражаюча правда про холестерин у курячих яйцях Вчені виявили чотири продукти, які підвищують інтелект Які продукти не можна їсти натщесерце

Однако аллергикам и людям с повышенным сахаром цитрусовыми увлекаться не стоит.

Красные помидоры

томаты фото

Отличное средство для снижения холестерина в крови – томаты. Причем, именно красные.

Всё дело в том, что пигмент, который окрашивает их в этот цвет, – настоящий киллер для холестерина. Он называется ликопен.

Чтобы добиться ощутимого эффекта, включайте в свое меню свежие помидоры или несколько стаканов томатного сока каждый день.

Морковь

пучок моркови

В моркови, как и в апельсинах, содержится много пектина.

Поэтому морковь помогает организму избавляться от вредного холестерина.

Чтобы снизить уровень холестерина на 10 %, нужно ежедневно съедать две морковки.

Напомним, ранее мы назвали продукты, которые снижают давление.

Алина Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Аліна Литвиненко, Здоров'я, правильне харчування, холестерин
23.07.2019 17:15
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати