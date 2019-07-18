Спокуслива Єва Лонгорія у 44 роки похизувалась стрункою фігурою в купальнику

Зірка популярного серіалу «Відчайдушні домогосподарки», 44-річна Єва Лонгорія вразила своїх прихильників звабливими фото та відео у купальнику.
Акторка, яка рік тому стала мамою, постійно працювала над собою, позбувалась зайвих кілограм за допомогою правильного харчування та регулярних тренувань у спортзалі під наглядом тренерів.
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Своїми сміливими фото Єва надихає прихильниць, що виглядати молодою, красивою та підтягнутою можна у будь-якому віці, а народжувати після 40 – не страшно!
Запальні танці на борту яхти у білосніжному купальнику та солом’яному капелюсі – під час морської прогулянки молода мама перебуває не тільки у чудовій формі, а й в піднесеному настрої!
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«Режим відпочинку» – підписала зірка фото та відео в Інстаграм
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