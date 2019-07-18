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ICTV / Ранок / Спокуслива Єва Лонгорія у 44 роки похизувалась стрункою фігурою в купальнику / 18.07.2019 19:05
18.07.2019 19:05
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Спокуслива Єва Лонгорія у 44 роки похизувалась стрункою фігурою в купальнику

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Зірка популярного серіалу «Відчайдушні домогосподарки», 44-річна Єва Лонгорія вразила своїх прихильників звабливими фото та відео у купальнику. 

Акторка, яка рік тому стала мамою, постійно працювала над собою, позбувалась зайвих кілограм за допомогою правильного харчування та регулярних тренувань у спортзалі під наглядом тренерів.


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Capri Sun

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Своїми сміливими фото Єва надихає прихильниць, що виглядати молодою, красивою та підтягнутою можна у будь-якому віці, а народжувати після 40 – не страшно!

Запальні танці на борту яхти у білосніжному купальнику та солом’яному капелюсі – під час морської прогулянки молода мама перебуває не тільки у чудовій формі, а й в піднесеному настрої!


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Dance the day away #VacationMode

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

«Режим відпочинку» – підписала зірка фото та відео в Інстаграм

Також по темі: Жодних няньок: Єва Лонгорія взяла дев’ятимісячного сина на зйомки Єва Лонгорія нарешті показала новонародженого сина Єва Лонгорія вперше стала мамою

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Теги: Єва Лонгорія, Шоу-бізнез
18.07.2019 19:05
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