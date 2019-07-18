Що носити у спеку: правильні відтінки, натуральні тканини

Найпростіший варіант, що ж одягти влітку – це звичайно відсутність одягу, проте такий варіант виглядає не так елегантно.
Насправді, правильним варіантом стане вибір тканини та вдалих кольорів, які значно полегшать вам перебування в жаркому місті.
Ми підібрали популярні варіанти одягу, які допоможуть залишатись свіжим навіть у розпал літа.
На думку українських дизайнерів найнебезпечніше в спеку одягати поліестрові тканини, адже вони взагалі не пропускають повітря і можуть спровокувати негативні наслідки для шкіри.
Також варто звернути увагу на те, що весь літній гардероб має бути вільним, адже облягаючі майки та футболки, не захищають від небезпечних сонячних променів:
– Ідеальний матеріал для літа – це льон та бавовна. Звичайно, що льон має свої неприємні моменти, адже він дуже мнеться, тому краще обирати варіант льону у поєднанні з бавовною. В такому одязі ви будете точно почувати себе комфортно. Що стосується кольорів, то тут більшість знає, що чим світліша тканина, тим вона менше нагрівається. Проте ми наполягаємо ні в якому разі не ходити тільки в білому, цілком згодяться тілесні, хакі, сині та пастельні відтінки», – діляться порадами українські дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік (VMMA).
КРОП-ТОП
Одна з ключових речей в цьому сезонні, яку варто купити став укорочений кроп-топ різноманітних відтінків.
Топ обирайте по стилю крою, адже ця річ може виглядати вульгарно.
В ньому точно не буде спекотно, його можна носити з брюками, шортами або летючою спідницею із завищеною талією.
ШОРТИ ТА БРЮКИ
Влітку звісно, хочеться змінити брюки на шорти.
Проте дизайнери радять не закидати брюки далеко в шафу, а носити різні варіанти поєднань.
Хорошим вибором може стати костюм трійка – жилет, шорти та брюки одного тону.
Головна задача в даному луці – підібрати правильну довжину шортів.
Чим менший у вас зріст, тим коротше мають бути шорти.
Але пам’ятайте, довжина має бути в рамках пристойності, щоб не привертати зайву увагу.
САРАФАНИ
Ідеальним варіантом для спеки стане сарафан-міді – це альтернатива нарядним вечірнім сукням.
Вільний крій, елегантний виріз та легка тканина – цей наряд точно нікого не примусить потіти!
Також він виглядає досить стримано, але водночас і сексуально.
КОЛЬОРИ
– Коли вам захочеться одягти темну сукню або чорний топ, дуже подумайте, адже інші дев’ять місяців у вашому щоденному гардеробі будуть домінувати саме такі кольори. Тим більш, що темні відтінки притягують сонце. Абсолютний переможець в палітрі відтінків влітку – це білий колір. Якщо ж вам дуже кортить одягнути свій улюблений чорний, то дизайнери рекомендують не обирати топи, рубашки, блузи – віддайте перевагу легкій сукні або шортам.
ПОРАДА
Не нехтуйте головними уборами, в моді сьогодні – солом’яні канотьє на будь-який смак.
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Ольга Коломоєць
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