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ICTV / Ранок / Модний літній манікюр 2019: головні тренди та ідеї для дизайну / 16.07.2019 12:05
16.07.2019 12:05
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Модний літній манікюр 2019: головні тренди та ідеї для дизайну

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Модний літній манікюр 2019 року радує свіжими ідеями та несподіваними рішеннями.

Аби цього літа твої нігті виглядали ідеально, Ранок у Великому Місті зробив добірку головних манікюрних трендів нового сезону. Дивіться та надихайтеся!

Фрукти на нігтях

Соковиті фрукти на нігтях – справжній must-have літнього манікюру 2019.

Яскрава полуниця, екзотичні кокоси, налиті сонцем дині – цього літа будь-який варіант буде доречним.

А особливо стильно виглядатиме матовий фруктовий манікюр.

манікюр кавун 2019


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Публикация от Маникюр. Великий Новгород. (@nkmanik53)


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Публикация от Светлана Лубенская (@amina_al_fim)


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Публикация от Маникюр | Елена | Новосибирск (@elenanail_nsk)

Нейл-арт на білому фоні

Одна з головних модних тенденцій для літнього манікюру – нейл-арт на білому фоні.

Оригінальні візерунки та надписи на білому виглядають ефектно та вишукано.

А ще – такий манікюр максимально універсальний. Він ідеально виглядатиме як на шаленій вечірці, так і в офісі.

білий манікюр


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Публикация от Алёна Покорская (@pokorskaya_nails)



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Публикация от @dizain_nogti.best


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Публикация от nice_neat_nails (@nice_neat_nails)


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Публикация от Тетяна (@tatiana_konolosh_nails)

Комахи на нігтях

Неочікуваним трендом літнього манікюру стане зображення… комах!

Сонечка, стрекози та інші жучки – алишилося лише обрати, хто вам більше до вподоби 🙂


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Публикация от Катя Москвитина.Баева (@katyamos.nail)


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Публикация от Ногти .Маникюр. Брест (@anzhelika_09_05)


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Публикация от Янина Панченко Yanina&manicurE (@yanina_panhcenko)


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Публикация от Гаркуша Анюта (@eminails_spb)

Negative space

Лаконічний Negative space, або ж «голий» манікюр, впевнено підкорює серця модниць у цьому сезоні. Адже ідеально виглядає на нігтях будь-якої форми і довжини.

У цьому виді нейл-арту для створення малюнка кольоровим лаком покривається не весь ніготь, а лише його частина.

Тож Negative space виглядає так, ніби кольоровий лак нанесений на «голі» нігті.

negative space манікюр

negative space манікюр

negative space манікюр


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Публикация от Nail It! Magazine (@nailitmag)


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Публикация от Казань, Проспект Ямашева 33 (@julia_moroz_nailqueen)

Кольоровий френч

 

Французький манікюр ніколи не виходить із моди. Але в цьому сезоні варто робити його кольоровим.

І навіть доповнювати ненав’язливими малюнками.


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Публикация от Татьяна Ноготок (@tatyana_nailszp)


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Публикация от Елена наращивание ногтей (@nails_e_l_e_n_a)


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Публикация от НАРАЩИВАНИЕ ПЕДИКЮР ДЕДОВСК (@meganogti)

Квітковий принт

Ну погодьтеся, яке літо без квітів! Такий дизайн нігтів ідеально підходить під легкі та яскраві літні образи.

Романтичні ромашки, вишукані магнолії, ніжні польові квіти – влітку чудово виглядатиме будь-який варіант!


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Публикация от Анна (@anna_manicure_art)


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Публикация от маникюр Уфа | японский маникюр (@nailresidence)


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Публикация от Inna Shlandiy (@inessa_magicnails)


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Публикация от Лидия Фишер (@lidia_nail.art_nsk)

Однотонні нігті

Однотонні нігті у моді завжди. Не став винятком і сезон весна-літо 2019.

Актуальні кольори манікюру літа 2019 – досить різноманітні.

Це і ніжний рожевий, і пастельний бежевий, і яскраві жовтий, блакитний та бірюзовий.

Не здає своїх позицій і вічна класика: червоний манікюр залишиться в тренді і цього літа.


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Публикация от НОГТЕВАЯ СТУДИЯ (@nailatelier_ekb)


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#наращиваниеногтейнижнийновгород #однотонныйманикюрнн #наращиваниеногтейнн

Публикация от (@anna_nails_at_home)


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Публикация от Маникюр Нижний Новгород (@topstudionn)

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, манікюр
16.07.2019 12:05
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