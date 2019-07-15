Як купити дешеві авіаквитки: 7 порад від мандрівника

Щоб подорожувати літаком, не обов’язково заробляти захмарні гроші. Адже з виходом лоукостерів на український ринок, авіаперельоти – більше не розкіш.

Досвідчений мандрівник, автор рубрики «Однією ногою в Європі» Олексій Кобзар склав для вас ТОП-7 правил.

Вони допоможуть економити значні суми на авіаквитках і літати буквально за копійки.

1. Коли купувати квитки?

Принцип «чим раніше – тим краще» діє винятково з регулярними авіалініями.

Якщо маєте змогу запланувати собі подорож завчасно, за півроку-рік – то цей варіант саме для вас. Так, наприклад, національна українська авіакомпанія пропонує квитки у Прагу лише за 40 євро, якщо купувати за 12 місяців до вильоту.

А от з лоукостами такий принцип не працює. Найкращий час купувати квитки – це 6-10 тижнів до запланованої дати вильоту.

2. Не прив’язуйтесь до конкретних дат

У пошуках найдешевших авіаперельотів бажано не бути прив’язаними до конкретних дат. Намагайтеся запланувати подорож не на конкретні числа, а на конкретний місяць, і шукати вигідні пропозиції.

Це пов’язано з тим, що у лоукостерів ціна на квитки формується за прогресивною моделлю. Якщо рейс користується попитом – ціни збільшуватимуться.

Якщо ж квитків на конкретний рейс у конкретний день продали замало – то і ціну знизять. Так квитки на рейс Київ-Варшава у четвер можуть коштувати 1000 грн, а днем раніше – 369 гривень. Це ж вигідно.

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3. Не чекайте вівторка!

Пам’ятаєте, раніше всі «експерти» казали, що найкращі пропозиції авіа треба шукати у вівторок о другій половині дня?

Не працює, перевірено на власному досвіді. Бо вище я вже розказав, як формується ціна. Тож, не чекайте вівторка, аби забронювати квитки.

4. Не зволікайте!

Наступна порада. Взагалі не чекайте. Якщо побачили квитки на літак за ну дуже привабливою ціною – не зволікайте! Їх треба бронювати миттєво.

Адже коли ви наступного разу зазирнете на сайт – їхня вартість може збільшитись. Щоб цього не сталось, бажано перевіряти квитки за допомогою режиму інкогніто у вашому браузері.

5. Не шукайте з iPhone

Під час пошуку дешевих авіаквитків, iPhone краще відкласти і шукати квитки за допомогою Android або Windows.

Справа в тому, що сайти лоукостів відслідковують, з якого місця та пристрою ви бронюєте квитки, оцінюють вашу потенційну платоспроможність і ціни підганяють під ці параметри.

6. Користуйтесь дисконтами

Якщо є змога, можна купити участь у спеціальних клубах. Наприклад, угорський лоукостер WizzAir пропонує своїм пасажирам придбати WizzAir discount club.

За умовами вам пропонується знижка на самі квитки та супутні послуги. Часто вартість участі у клубі відбивається вже за рахунок першої ж поїздки, а діє такий клуб протягом року. До того ж, умови розповсюджуються також на одного вашого супутника.

7. Не проґавте розпродажі

Європейські лоукости і так пропонують дуже низькі ціни на свої рейси. Але попри це регулярно проводять розпродажі.

Ryanair іноді розпродає квитки по ціні від 0,97 євроцентів за кожен. Особисто мені одного разу вдалось вихопити дуже круту пропозицію, за квиток з Відня до Парижа з іспанським лоукостом Vueling я заплатив лише 1 євроцент в один бік.

Нагадаємо, раніше ми давали 7 правил бюджетної подорожі.

Аліна Литвиненко

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