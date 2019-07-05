Івана Купала: головні традиції східнослов’янського свята

Івана Купала – це традиційне східнослов’янське свято. Його відзначаюь щороку в ніч із 6 на 7 липня. Існує легенда, що саме в цю ніч уся нечиста сила виходить на волю. Про головні традиції цього свята читай нижче в матеріалі.
Традиції свята Івана Купала
- У цей день прийнято шукати цвіт папороті. Існує легенда, що саме в ніч на Івана Купала на папороті розцвітає квітка щастя, яку ще називають кочедижник. І тому, хто її знайде, відкриються всі таємниці світу. Але є одне але: цю квітку може шукати лише молодий хлопець. Якщо квітка трапиться, то її вмить треба зірвати, адже вона розцвітає за лічені секунди і миттєво в’яне.
- Дівчата мають плести вінки з 12 різних рослин, а потім пускати їх по воді. Якщо вінок потоне, то цього року дівчина не вийде заміж. Якщо ж вінок недалеко відплив від берега, то кохання ходить поруч.
- Після заходу сонця молодь розпалює вогнище. Тоді хлопець у парі з дівчиною, тримаючись за руки, повинні його перестрибнути. Якщо пара перестрибне багаття, не розриваючи рук, то їм судилося бути разом, а як ні, то через деякий час вони розійдуться. Вважається, хто вище перестрибне, той буде найщасливішим.
- Не варто стрибати через вогнище з будь-ким, лише з коханим/коханою.
Чого не можна робити на Івана Купала
- Не можна самому ходити до лісу. Прийнято вважати, що в ніч на Івана Купала прокидається вся лісова нечиста сила.
- Наші предки не спали всю ніч напередодні свята, бо додому міг прийти домовик, русалка та інша нечисть.
- За кілька днів до свята, у тому числі й 7 липня, не варто позичати, віддавати чи щось продавати. Це може призвести до бідності.
- У ніч на Івана Купала вагітним, дітям і людям похилого віку варто триматися подалі від води. Вважається, що нечисть може неабияк нашкодити їхньому здоров’ю.
Якщо ти вже знаєш, з ким будеш святкувати, тоді читай наш матеріал, куди піти на Івана Купала в Києві.
Алла Гичка
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