Де купатися в Києві: найкращі відкриті басейни – ціни і фото

Де поплавати та позасмагати в Києві, якщо немає можливості просто зараз вирушити на курорт? Ранок у Великому Місті підібрав для тебе найкращі відкриті басейни столиці.

City Beach Club

Де знаходиться: дах ТРЦ Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176

Час роботи: щодня з 12:00 до 23:00

Ціни: вхід вільний. Вартість шезлонгу – 350-450 грн за 1 день, ліжка – 900-1200 грн, бунгала – 1200-1600 грн.

Сайт: www.citybeach.kiev.ua

Пляжний комплекс City Beach Club – це унікальна можливість позасмагати на пляжі прямо в центрі столиці, та ще й на даху!

Вдень тут можна ніжитись під ніжними сонячними променями, а вночі – тусувати на запальних тематичних вечірках.

Серед заходів, які проводить City Beach Club – концерти популярних виконавців, пляжні вечірки, вечори кіно та інше. Розклад можна подивитися на сайті.

ПИРС 39 – басейн на ВДНГ



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пирс 39 (@pirs39) 8 Май 2019 в 2:07 PDT

Де знаходиться: ВДНГ, просп. Глушкова, 1

Час роботи: пн-пт з 9.00 до 20.00, вихідні та свята – з 9.00 до 21.00

Ціни: діти – 40-70 грн за годину, дорослі – 80-140 грн. Додаткова економія в разі покупки абонементу.

Сайт: www.pirs39.com.ua

Пирс 39 знаходиться у мальовничому місці на території Виставкового центру.

На території розважального закладу працює 25-метровий басейн для дорослих та 13-метровий дитячий басейн із аквагіркою.

До речі, купатися тут можна майже в будь-яку погоду: завдяки системі підігріву, у дорослому басейні завжди підтримують температуру +28 градусів, у дитячому +32.

Басейн у SKY FAMILY PARK



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sky Family Park (@skyfamilypark) 16 Июн 2019 в 3:23 PDT

Де знаходиться:

Час роботи: пн-чт з 10.00 до 22.00, пт-нд – з 10.00 до 23.00

Ціни: вхід у басейн – 150-200 грн. Вхід на територію парку та шезлонги оплачуються додатково.

Сайт: www.park.skymall.ua

На території SKY FAMILY PARK є можливість поплавати у величезному басейні площею аж 1500 м2.

А ще – поєднати відпочинок біля басейну з більш активними розвагами.

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Наприклад, спробувати себе в екстремальних водних видах спорту – вейкбордингу або сапбордингу.

Також тут є дитяча зона з професійними аніматорами, кальянна лаунж-зона та сцена, на якій регулярно проводяться концерти популярних виконавців.

Olmeca Plage



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olmeca Plage (@olmeca_plage) 8 Июн 2019 в 9:11 PDT

Де знаходиться: Гідропарк, пляж Молодіжний

Час роботи: щодня 10.00 до 22.00

Ціни: оренда шезлонга – 500 грн за цілий день

Сайт: www.nasha-karta.ua/restaurant/olmeca-plage

У пляжному комплексі Olmeca Plage, що на Гідропарку, ти знайдеш великий 25-метровий басейн, а також обладнаний пляж із шезлонгами, пляжними зонтами і душем.

Серед розваг – 4 волейбольних поля, столи для пінг-понгу, тренажери під відкритим небом, а також дитячий майданчик із гірками та качелями.

Прихильники екстремального відпочинку можуть покататись на гідроциклах, скутерах, водних лижах чи спробувати себе в серфінгу.

Bora Bora Beach Club

Де знаходиться: Гідропарк, пляж Молодіжний

Час роботи: щодня 10.00 до 22.00

Ціни: Бунгало біля басейну на 4 особи – 600 грн. Оренда шезлонга біля Дніпра – 150 грн.

Ще одне популярне місце на Гідропарку – Bora Bora Beach Club. Тут ти знайдеш одразу два великих басейни, а також – вихід до ріки.

У Bora Bora Beach Club не лише засмагають і купаються, але й проводять корпоративи, тренінги, весілля та запальні pool party.

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