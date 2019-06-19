ТОП 50 фраз іспанською для туриста

Топ фраз іспанською мовою для туристів. Роздрукуй і візьми з собою!
Збираєшся у відпустку до Іспанії чи Південної Америки?
Радимо підготуватися до неї заздалегідь і вивчити бодай кілька найпоширеніших фраз.
Ранок у Великому Місті зібрав ТОП 50 найпоширеніших слів іспанською мовою, які допоможуть тобі комфортно почувати себе під час подорожі.
Вітання та загальні фрази
Si – сі – так.
No – но – нет.
Gracias – грасіас – дякую.
Por favor – пор фавор – будь ласка.
Perdoneme – пердонеме – пробачте.
Buenos días – буенос діас – добрий ранок.
Buenas tardes – буенас тардес – добрий день / вечір.
Buenas noches – буенас ночес – доброї ночі.
Hola – ола – привіт.
Adiós – адьос – до побачення.
¿Habla inglés? – абла інглес – ви говорите англійською?
¿Habla ucraniano? – абла украініано – ви говорите українською?
No hablo español – но абло еспаньол – я не говорю іспанською.
No entiendo – но ентьєндо – я не розумію.
Repita por favor – репіта пор фавор – повторіть, будь ласка.
¿Me lo puede escribir? – Ме ло пуеде ескрівір – ви можете це написати?
Вивіски
Ascensor – ассенсор – ліфт.
La estación – ла естасьон – вокзал.
La tienda – ла тьєнда – магазин.
Servicio – сервісіо – туалет.
La calle – ла кайе – вулиця.
La casa – ла каса – будинок.
Entrada – ентрада – вхід.
Salida – саліда – вихід.
Abierto – авьерто – відчинено.
Cerrado – серадо – зачинено.
Орієнтація в місті
Estoy perdido – естой пердідо – я загубився.
¿Por dónde se va a…? – пор донде се ва а – як дійти до…?
Izquierda – іск’єрда – наліво.
Derecha – дереча – направо.
Recto – ректо – прямо.
¿Dónde está la estación de trenes? – донде еста ла естасьон де тренер – де знаходиться залізничний вокзал?
¿Dónde se puede comprar billetes? – донде се пуеде компрар бийетес – де можна купити квитки?
¿Donde puedo coger un taxi? – донде пуедо кохер ун таксі – де я можу взяти таксі?
Lleveme al aeropuerto – льєвеме ал аеропуерто – відвезіть мене в аеропорт.
Lleveme al hotel… – льєвеме ал отел – відвезіть мене до готелю…
Також по темі: Що подивитись у Парижі? ТОП-5 популярних місць Що подивитись у Туреччині: топ 5 цікавих місць Що подивитись у Празі: ТОП місць, про які знає не кожен
¿Cuanto cuesta esto? – кванто квеста есто – скільки це коштує?
¿Dónde está el baño? – донде еста ель баньо – де знаходиться туалет?
¿Dónde puedo cambiar dinero? – донде пуедо камб’яр дінемо – де я можу обміняти гроші?
Цифри
Cero – серо – нуль.
Uno – уно – один.
Dos – дос – два.
Tres – трес – три.
Cuatro – куатро – чотири.
Cinco – сінко – п’ять.
Seis – сейс – шість.
Siete – сьєте – сім.
Ocho – очо – вісім.
Nueve – нуеве – дев’ять.
Diez – діез – десять.
150 найпопулярніших слів іспанською мовою – відео
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП 40 фраз англійською для туриста.
|0