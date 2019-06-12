Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Зачіски на пляж: топ стильних ідей для волосся / 12.06.2019 19:15
12.06.2019 19:15
Поділитися

Зачіски на пляж: топ стильних ідей для волосся

0

Яку зачіску робити на пляж, щоб виглядати стильно та жіночно? Не хвилюйся, Ранок у Великому Місті уже підготував для тебе стильні ідеї зачісок, які найкраще підійдуть для пляжного сезону.

Ідеї зачісок на пляж

ТОП зачісок на пляж з хустинкою

Якщо хочеш виглядати на пляжі ефектно, тоді скористайся аксесуаром – літньою хустинкою. І ось тобі кілька варіантів, як її можна заплести на волоссі.

Зачіски з хустинкою фото

Зачіска на пляж для створення романтичного образу 

Якщо ти йдеш на пляж, щоб засмагати, і при цьому хочеш привернути увагу чоловічої статі, тоді заплети волосся у високий пучок.

Також по темі: Місячний календар краси на червень 2019 Красиво та безпечно: 7 правил ідеальної засмаги Як вибрати сонцезахисні окуляри: ознаки якісного аксесуару для очей

Це найзручніший варіант зі всіх. А ще дуже красиво, якщо при цьому волосся буде злегка  хвилястим.

Тоді й образ загалом виглядає більш романтичним.

зачіска гулька фото

Зачіска на пляж: низький пучок

А ти знала, що є кілька способів зробити пучок? Ось тобі один нестандартний метод, проте такий простий.

Немає під рукою гребінця для волосся? Не біда. Все, що тобі потрібно – приблизно розділити волосся на дві рівні частини, зв’язати їх, наче зав’язуєш якусь річ, і закріпити шпильками. Хвилина справи.

Така зачіска ідеально підійде для власниць пишної шевелюри.

низький пучок фото

Нестандартна зачіска на пляж на довге та середнє волосся

І ось тобі ще один варіант красивої, зручної та легкої зачіски. Замість стрічок, можеш використати звичайні тонкі резиночки. Ефект буде той самий.

Зачіска на пляж фото

І пам’ятай, що влітку волосся дуже потребує нашої уваги. Тому не забувай брати з собою капелюшок.

Він захистить голову від перегріву на сонці, і твоє волосся не стане сухим та ламким.

відпочинок на морі фото

Тепер ти знаєш, яку зачіску можна зробити, коли збираєшся на пляж. Варіантів багато. А от що краще зробити – обирати тобі.

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати модний купальник 2019

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: волосся, краса
12.06.2019 19:15
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати