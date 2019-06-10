Як обрати смачну черешню: корисні поради та секрети

Як обрати смачну, корисну та соковиту черешню? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька корисних порад.

Коли купувати черешню?

Купуй черешню в сезон – у червні та липні. Саме в цей час можна придбати придбати смачні, недорогі та справді корисні ягоди.

Колір

Зверни увагу на колір черешні. Адже саме від нього залежить набір поживних речовин у ягоді.

Запам’ятай: чим темніше черешня, тим більше в ній корисних антоціанів та органічних кислот.

Якщо в тебе підвищений тиск – обирай червону та чорну черешню. А якщо хочеш підвищити імунітет – купуй рожеву. Адже в ній міститься багато вітаміну С.

Запах

Перед покупкою обов’язково понюхай ягоди. Якщо вони мають винний запах – черешня вже не першої свіжості.

Структура

Візьми ягідку в руки та відчуй її структуру. Черешня не має бути твердою чи занадто м’якою.

Обирай пружні ягоди, які за консистенцією нагадують мармелад.

Шкірка

Зверни увагу на шкірку черешні. Вона має бути без тріщин та плям гнилі. Пам’ятай: гниль заразна!

Тож якщо сьогодні у вашому лоточку є кілька гнилих ягідок, то назавтра зіпсованими можуть бути і всі інші.

Якщо вам все ж таки попалися гнилі ягоди, то їх треба терміново вибрати і викинути.

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Колір хвостика

Плодоніжки свіжої черешні мають бути зеленими та пружними. А от якщо ягоди перезріли або залежалися, хвостики будуть сухими й матимуть коричневий колір.

Та ще й відвалюватимуться при першому ж дотику!

Якщо в ягід відірвані черенки, їх купувати не варто. Адже така черешня вже втратила частину корисних речовин.

Як визначити, чи не червива черешня

Спосіб 1. Обери кілька найбільш стиглих, а краще – навіть перестиглих ягід.

Розкрий та подивись, що там всередині. Якщо в цих ягідках черв’яка немає, імовірніше за все, вся черешня не червива.

Спосіб 2. Набери літр води, додай чайну ложку соди та поклади у воду кілька жменьок черешні.

Через півгодини можна перевіряти: якщо є черв’яки є, то вони виповзуть і плаватимуть на поверхні.

Але не забувай: наявність черв’яків – це ознака того, що черешня вирощена без хімії. А отже – її можна сміливо купувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисна черешня.

Аліна Литвиненко

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