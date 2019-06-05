Ріанна: найкращі кліпи, цікаві факти та модні образи

Ріанна стала найбагатшою співачкою у світі. Видання Forbes оцінило її статок у 600 мільйонів доларів.

Також зірка увійшла і до списку найбагатших жінок, зайнявши в ньому 37 місце.

За цим показником вона обігнала таких поп-дів, як Мадонна (570 млн доларів), Селін Діон (450 млн доларів) і Бейонсе (400 млн доларів).

Цікаві факти про Ріанну

Перед початком концерту Ріанна завжди випиває трохи алкоголю – для бадьорості.

Після шоу вона повертається в гримерну, роздягається і півгодини ходить по кімнаті повністю гола. Каже, це допомагає їй очистити чакри й підготуватися до наступного дня.

Культовий репер Jay Z підписав контракт із Ріанною в перший день їхнього знайомства.

На тілі екзотичної красуні аж 19 татуювань.

Її ноги застраховані на 1 мільйон доларів

Співачка страшенно боїться привидів.

22 лютого на батьківщині співачки – Барбадосі – святкують День Ріанни .

ТОП-3 кліпи Ріанни

Ми вирішили зібрати найкращі нові кліпи Ріанни, аби ви насолодилися її чарівним голосом та фантастичною пластикою.

Rihanna – Love On The Brain

Rihanna – Needed Me

Coldplay – Princess Of China ft. Rihanna

Особливо вражають живі виступи Ріанни.

Зокрема, не може залишити байдужим її виконання пісні Stay, присвячене американським солдатам та їхнім сім’ям.





Модні образи Ріанни

Ріанна щоразу вражає фанатів модними образами – незвичайними, екстравагантними та трохи шаленими.

Ми вирішили зібрати найцікавіші луки співачки. Як вони тобі? Дивись і голосуй!



Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі модні образи Насті Каменських.

Аліна Литвиненко

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