Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти

Настя Каменських сьогодні, 23 травня, офіційно одружується з продюсером Потапом. До щасливої нареченої прикута увага всієї країни.
Цікаві факти про Настю Каменських
- Каменських – це дівоче прізвище мами Насті. А от прізвище її батька – Жмур.
- Настя вчилася в інституті на зовсім не творчій спеціальності – Зовнішньоекономічна діяльність.
- Колись Настя мріяла співати у групі ВІА Гра, але так і не наважилася звернутися до її продюсера Костянтина Меладзе.
- Перша спільна пісня Потапа і Насті «Без любви» вийшла в 2006 році і одразу стала хітом.
- Настя зізнається, що давно мріє про велику родину, в якій буде багато дітей.
- Каменських вільно говорить англійською, італійською та іспанською мовами. До речі, іспанську вона вивчила всього за 4 місяці.
- Наразі NK впевнено підкорює музичний олімп Латинської Америки. Минулого року її іспаномовна пісня Peligroso потрапила до престижного чарту Billboard та номінована на Latin Grammy-2018.
Модні образи Насті Каменських
Без сумніву, Настя Каменських – одна з найбільш стильних зірок українського шоу бізнесу.
Вона не боїться сміливих луків і обожнює дивувати прихильників несподіваними модними образами.
Ранок у Великому Місті зібрав найбільш стильні варіанти.
Гламурні сукні Насті Каменських
На світських раутах NK з’являється в розкішних сукнях.
Образи на кожен день
А от у повсякденному житті Настю можна частіше побачити в стилях casual та спорт-шик.
Джинси, брюки, водолазки, міні-спідниці та сукні вона часто поєднує зі зручним взуттям та низькому ходу.
Вишукана білизна
Настя Каменських явно небайдужа до красивої спідньої білизни.
Найчастіше вона обирає вишукані та провокативні варіанти в класичних кольорах – білому та чорному.
А які модні образи Насті Каменських найбільше до вподоби вам? Дивіться і голосуйте!
Нагадаємо, раніше Настя Каменських похизувалася ідеальним тілом у прозорій білизні.
Аліна Литвиненко
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