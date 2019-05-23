Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти / 23.05.2019 13:51

Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти

0

Настя Каменських сьогодні, 23 травня, офіційно одружується з продюсером Потапом. До щасливої нареченої прикута увага всієї країни.

Цікаві факти про Настю Каменських

  • Каменських – це дівоче прізвище мами Насті. А от прізвище її батька – Жмур.
  • Настя вчилася в інституті на зовсім не творчій спеціальності – Зовнішньоекономічна діяльність.
  • Колись Настя мріяла співати у групі ВІА Гра, але так і не наважилася звернутися до її продюсера Костянтина Меладзе.
  • Перша спільна пісня Потапа і Насті «Без любви» вийшла в 2006 році і одразу стала хітом.
Також по темі: Настя Каменських виклала в Instagram знімок в одній білизні Настя Каменських виклала пікантне відео Настя Каменських роздяглася до білизни
  • Настя зізнається, що давно мріє про велику родину, в якій буде багато дітей.
  • Каменських вільно говорить англійською, італійською та іспанською мовами. До речі, іспанську вона вивчила всього за 4 місяці.
  • Наразі NK впевнено підкорює музичний олімп Латинської Америки. Минулого року її іспаномовна пісня Peligroso потрапила до престижного чарту Billboard та номінована на Latin Grammy-2018.

Модні образи Насті Каменських

Без сумніву, Настя Каменських – одна з найбільш стильних зірок українського шоу бізнесу.

Вона не боїться сміливих луків і обожнює дивувати прихильників несподіваними модними образами.

Ранок у Великому Місті зібрав найбільш стильні варіанти.

Гламурні сукні Насті Каменських

На світських раутах NK з’являється в розкішних сукнях.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Образи на кожен день

А от у повсякденному житті Настю можна частіше побачити в стилях casual та спорт-шик.

Джинси, брюки, водолазки, міні-спідниці та сукні вона часто поєднує зі зручним взуттям та низькому ходу.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Вишукана білизна

Настя Каменських явно небайдужа до красивої спідньої білизни.

Найчастіше вона обирає вишукані та провокативні варіанти в класичних кольорах – білому та чорному.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

А які модні образи Насті Каменських найбільше до вподоби вам? Дивіться і голосуйте!

 

 

Нагадаємо, раніше Настя Каменських похизувалася ідеальним тілом у прозорій білизні.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Аліна Литвиненко, зірка, мода, Настя Каменських
23.05.2019 13:51
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати