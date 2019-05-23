Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти

Настя Каменських сьогодні, 23 травня, офіційно одружується з продюсером Потапом. До щасливої нареченої прикута увага всієї країни.

Цікаві факти про Настю Каменських

Каменських – це дівоче прізвище мами Насті. А от прізвище її батька – Жмур.

Настя вчилася в інституті на зовсім не творчій спеціальності – Зовнішньоекономічна діяльність.

Колись Настя мріяла співати у групі ВІА Гра, але так і не наважилася звернутися до її продюсера Костянтина Меладзе.

Перша спільна пісня Потапа і Насті «Без любви» вийшла в 2006 році і одразу стала хітом.

Настя зізнається, що давно мріє про велику родину, в якій буде багато дітей.

Каменських вільно говорить англійською, італійською та іспанською мовами. До речі, іспанську вона вивчила всього за 4 місяці.

Наразі NK впевнено підкорює музичний олімп Латинської Америки. Минулого року її іспаномовна пісня Peligroso потрапила до престижного чарту Billboard та номінована на Latin Grammy-2018.

Модні образи Насті Каменських

Без сумніву, Настя Каменських – одна з найбільш стильних зірок українського шоу бізнесу.

Вона не боїться сміливих луків і обожнює дивувати прихильників несподіваними модними образами.

Ранок у Великому Місті зібрав найбільш стильні варіанти.

Гламурні сукні Насті Каменських

На світських раутах NK з’являється в розкішних сукнях.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 22 Май 2019 в 5:53 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Апр 2019 в 8:37 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 4 Апр 2019 в 10:18 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Ноя 2018 в 6:08 PST

Образи на кожен день

А от у повсякденному житті Настю можна частіше побачити в стилях casual та спорт-шик.

Джинси, брюки, водолазки, міні-спідниці та сукні вона часто поєднує зі зручним взуттям та низькому ходу.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 21 Май 2019 в 4:53 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 17 Май 2019 в 7:33 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 17 Мар 2019 в 10:38 PDT

Вишукана білизна

Настя Каменських явно небайдужа до красивої спідньої білизни.

Найчастіше вона обирає вишукані та провокативні варіанти в класичних кольорах – білому та чорному.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Май 2019 в 3:42 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Май 2019 в 8:03 PD



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 19 Фев 2019 в 1:02 PST

А які модні образи Насті Каменських найбільше до вподоби вам? Дивіться і голосуйте!



Нагадаємо, раніше Настя Каменських похизувалася ідеальним тілом у прозорій білизні.

Аліна Литвиненко

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