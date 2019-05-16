День вишиванки: як і навіщо з’явилося це свято

Традиційно в третій четвер травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Цього року це свято випало на 16 травня. У цей день усі охочі, одягнувши традиційне українське вбрання, беруть участь у ході, виставках та різноманітних мастер-класах. Або просто йдуть на роботу, навчання чи у своїх справах.

День вишиванки: як усе починалося?

Нині про День вишиванки знають у всьому світі, а починалося все зі звичайного флешмобу, який вперше відбувся 17 травня 2006 року у Чернівцях.

Його придумали студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Ніхто не готувався до якогось свята чи заходу, і ніхто не шукав самої ідеї. Абсолютно випадково я на перерві в університеті зустріла свого товариша Ігоря, який прийшов у вишитій сорочці на пари, і я так час від часу робила, і мої друзі так робили, але ми ніколи не збиралися разом. І я запропонувала, а давай ми одночасно в один день одягнемося у вишиті сорочки і запросимо наших найближчих друзів. Він погодився. Так народився Всесвітній день вишиванки», – розповідає спів засновниця акції Всесвітетній день вишиванки Леся Воронюк.

Організатори акції кажуть, що це було невеличке студентське свято, яке потім переросло у загальноміське чернівецьке.

А вже на другий рік святкування відгукнулися й інші студенти, зокрема з університету імені Тараса Шевченко.

За 13 років День вишиванки досяг всесвітнього масштабу. Його відзначають у понад сімдесяти країнах світу. А саме у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії та інших.

Значення Дня вишиванки

Вишиванка – твій генетичний код. Це глобальний слоган Дня вишиванки, який придумали організатори ще за часів свого студентства, каже Леся.

Але щороку вони намагають відкрити його нові смисли.

Наприклад, цього року намагаються привернути увагу громадськості до Дня пам’яті жертв політичних репресій, який Україна також щороку відзначає у третю неділю травня.

Організатори мають на меті нагадати українцям до чого призводить незнання історії. Мовляв, що українці кожен раз ходять по колу і кожен раз наштовхуються на ворога.

Через мистецтво та історію вони намагаються цьому запобігти.

Заходи на День вишиванки

Сьогодні о 10.00 на площі Конституції у Києві відбулося відкриття арт-інсталяції Вишиванка – це одяг вільних людей.

Також у багатьох містах України відбудуться масові акції на підтримку українських політв’язнів і в пам’ять про українських політв’язнів.

Зокрема, у столиці вона відбудеться о пів на другу на площі Конституції.

Нагадаємо, раніше ми розповідалипро іноземних зірок у вишиванках.

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