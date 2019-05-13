Топ 7 продуктов, которые снижают холестерин

Какие продукты снижают холестерин – стоит знать каждому, кто следит за своим здоровьем. Правильное питание поможет предупредить развитие атеросклероза, который является причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний.

Журналисты Утра в Большом Городе собрали список продуктов, снижающих холестерин и очищающих сосуды.

Обязательно включите их в свой рацион – и будьте здоровы!

Зеленый чай

Если повышен холестерин – почаще пейте зеленый чай. В нём содержатся антиоксиданты — флавоноиды.

Эти вещества помогают нормализовать холестерин в крови, разжижают кровь и препятствуют скоплению холестериновых бляшек в сосудах.

В результате уровень плохого холестерина значительно снижается. Чтобы снизить уровень холестерина, нужно выпивать 3-4 чашки зеленого чая в день.

Орехи

Миндаль, фундук, грецкие – выбирайте на свой вкус!

Любые орехи богаты ненасыщенными жирными кислотами, благодаря этому – позитивно влияют на состояние сосудов, сердца и мозга.

Считается, что 2-3 ореха в день помогут снизить холестерин на 7%. А ещё это отличная профилактика старческого слабоумия!

Чеснок

В свежем чесноке содержится высокая концентрация натуральных статинов – веществ, помогающих быстро снизить холестерин.

Чтобы почувствовать эффект, нужно употреблять 2-3 зубчика чеснока в день.

Важно: есть чеснок нужно, не подвергая тепловой обработке! Например, можно измельчать его и посыпать готовые блюда.

Оливковое масло

Оливковое масло – настоящий кладезь мононенасыщенных жирных кислот, в том числе олеиновой кислоты.

Ученые уверены: она снижает уровень плохого холестерина и увеличивает уровень хорошего.

Однако оливковое масло нужно употреблять в меру, ведь оно очень калорийно.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны и грейпфруты богаты пектинами, которые в желудке превращаются в особую вязкую массу.

Она захватывает холестерин и выводит его из организма еще прежде, чем он проникнет в кровь!

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Однако аллергикам и людям с повышенным сахаром цитрусовыми увлекаться не стоит.

Красные помидоры

Отличное средство для снижения холестерина в крови – томаты. Причем, именно красные.

Всё дело в том, что пигмент, который окрашивает их в этот цвет, – настоящий киллер для холестерина. Он называется ликопен.

Чтобы добиться ощутимого эффекта, включайте в свое меню свежие помидоры или несколько стаканов томатного сока каждый день.

Морковь

В моркови, как и в апельсинах, содержится много пектина.

Поэтому морковь помогает организму избавляться от вредного холестерина.

Чтобы снизить уровень холестерина на 10 %, нужно ежедневно съедать две морковки.

Напомним, ранее мы назвали продукты, которые снижают давление.

Алина Литвиненко

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