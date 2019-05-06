Как правильно открывать и есть устрицы: советы и лайфхаки

Как выбрать устрицы, как их правильно открывать и есть, с какими напитками они лучше всего сочетаются? С такими вопросами сталкивается каждый, кто решил впервые попробовать этот изысканный деликатес.

Журналисты Утра в Большом Городе собрали лучшие советы и лайфхаки, которые помогут разобраться во всех тонкостях употребления устриц.

Чем полезны устрицы?

Устрицы – один из самых сильных афродизиаков. Причем, как для мужчин, так и для женщин. Они содержат рекордное количество цинка, который повышает либидо. А ещё являются источником допамина – гормона, который отвечает за удовольствие. В том числе – и сексуальное.

Эти дары моря содержат аргинин. Эта уникальная аминокислота способна превратить любую женщину в настоящую красавицу. Она способствует росту волос, повышает тонус кожи и даже разглаживает морщины.

Устрицы выводят из организма вредный холестерин. Благодаря этому они – отличная профилактика атеросклероза сосудов.

Как выбрать устрицы?

Считается, что есть устрицы желательно только в те месяцы, в названии которых есть буква “Р”. Таким образом, включать этот деликатес в свой рацион нужно только с сентября по март. Это связано с тем, что в остальные месяцы года у устриц наступает период размножения. И это плохо сказывается на вкусе моллюсков.

В магазине устрицы должны храниться во льду или в специальном аквариуме.

Внимательно осмотрите раковину устрицы. Она должна быть плотно закрытой, без повреждений и трещин. Если между створками есть хоть небольшая щель, есть моллюска опасно.

Оцените запах раковины. Она должна приятно пахнуть морской свежестью водорослями.

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Как правильно открыть устрицу?

Чтобы открывать устрицы правильно, существует устричный нож с ограничителем и специальная кольчужная перчатка.

На левую руку наденьте печатку и возьмите ею устрицу. Держите ее так, чтобы плоская створка была сверху. Вставьте нож между створками и поворачивайте, пока не услышите щелчок.

После этого аккуратно проведите лезвием ножа в центре устрицы, чтобы подрезать мышцу, которая держит створки.

После этого осторожно откройте устрицу. При этом следите, чтобы из нее не вытек сок.

Промывать устрицу не нужно.

Как открыть устрицу в домашних условиях?

Поскольку устричный нож и кольчужная перчатка стоят недешево, покупать их стоит, только если вы едите моллюсков ежедневно.

Ведь в домашних условиях устрицу можно открыть и без специальных приспособлений. И вы удивитесь, насколько это просто!

Тщательно помойте устрицы и выложите их на блюдо. Обильно полейте лимонным соком, обращая особое внимание на места смыкания створок. Подождите несколько минут. За это время кислота проникнет внутрь раковины – и она раскроется. Готово!

Как есть устрицы?

Полейте устрицу лимонным соком – если она свежая устрица, то сожмется от кислоты.

Затем специальным ножом отсоедините мясо от раковины и выпейте содержимое одним глотком.

Также можно извлечь мясо устрицы при помощи специальной вилочки, а сок из раковины выпить отдельно.

Кстати, гурманы рекомендуют не жевать устриц, а глотать их целиком. Однако стоит попробовать оба варианта их употребления – и выбрать тот, который больше понравится именно вам.

С чем подавать устрицы?

Блюдо со свежими устрицами традиционно сервируют лимоном, без которого невозможно представить себе это блюдо.

Не забудьте и о напитках: вкус моллюсков идеально оттеняют белое или розовое вино, а также – шампанское.

Алина Литвиненко

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