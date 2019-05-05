Неймовірні місця Болгарії | корисний список для туриста

Що подивитись у Болгарії, окрім Чорного моря – думають туристи, коли планують відпустку в сонячну країну. Аби ви довго не шукали в Інтернеті, ми підготували для вас список найцікавіших і найбільш популярних місць Болгарії.

Що подивитись у Болгарії? ТОП-5 популярних місць

Що? Крушунські водоспади (Маарата) Де? Поруч із селом Крушуна

Крушунські водоспади – є найбільшим у Болгарії водним каскадом. Вода стікає з висоти 15 метрів.

Місцевість обладнана для туристів сходинками та місточками. Так що дістатися буде відносно легко. Але будьте готові, одяг і взуття повинні бути зручними.

Що? Кам’яний ліс Де? Місто Варна

Існує легенда, що колись це місце було священним. 10-метрові кам’яні колони розкидані на території понад 50 км² і сягають довжиною вглиб понад 100 метрів.

Звідки вони там? І досі ніхто не може розгадати. Лише вчені складають припущення. Кажуть, що цей Кам’яний ліс дуже енергетичний і йому приписують близько 50 мільйонів років.

Одна з легенд про Кам’яний ліс. Один юнак був закоханий у дівчину. Якось він випадково дізнався ім’я Бога.

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Тоді про це почули велетні і викрали дівчину. Взамін на повернення просили сказати ім’я.

Хлопець погодився, але за умов, що не скаже, а покаже. Для цього він розставив на землі кожного велетня (щоб можна було прочитати ім’я зверху), і коли став останній, Бог начебто зробив із них камені.

Саме тому, якщо пригледітись на каменюки, ви зможете побачити своєрідні обличчя.

Що? Долина троянд Де? Неподалік міста Казанлик

Троянди, завезені із Сирії в далекому XVII столітті, щороку надихають туристів. Уже більше трьохсот років тисячі троянд одночасно розквітають.

Їх використовують для отримання ефірних масел і для створення парфумів.

Кажуть, якщо хлопець і дівчина зустрінуться в цьому полі, то вони обов’язково покохають один одного.

Коли можна подивитись? Найбільш вдалий час із 20 травня по 20 червня.

А 2 червня в Болгарії ви можете потрапити на національне свято – День троянд.

Що? Фортеця Каліакра Де? За 12 км від міста Каварна

Один із приводів відвідати фортецю – це дивовижний фон для фото на згадку. Фортеця Каліакра являє собою масив, який простягається в море більше ніж на 2 кілометри.

Висота скель сягає 70 метрів. Від справжньої фортеці лишились лише стіни, кілька княжих палат і навіть залишки середньовічної сантехніки.

Що? Сім Рильських озер Де? Розташовані в північно-західних горах Рила. Найближче місто – Сапарева Баня

Назва гірського масиву Рила має фракійське походження і перекладається, як гора з доброю водою.

Сім Рильських озер – це група озер льодовикового походження. Вони знаходяться на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря.

Там ви зустрінете поєднання зими і літа, адже навіть у червні на фоні зеленої трави озера можуть бути вкриті тонкою кригою.

Додаткова інформація: що варто знати про Болгарію туристам?

Валюта: болгарський лев.

болгарський лев. Море: Чорне.

Чорне. Пляжний сезон: з травня по жовтень.

з травня по жовтень. Денна температура влітку: +25-30 градусів.

+25-30 градусів. Популярні морські курорти на північному узбережжі: Золоті Піски, Варна, Албена.

Золоті Піски, Варна, Албена. Популярні морські курорти на південному узбережжі: Бургас, Синеморець, Несебр, Сонячний Берег.

Відпочивати потрібно з радістю і користю! Пам’ятайте про це, коли пакуєте валізу і складаєте маршрут.

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Туреччині.

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