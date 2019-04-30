5 ценных советов для людей с веснушками

Именно в весенне-летний период веснушки становятся ярче, что называется, – колоритнее. Чаще всего они появляются у рыжеволосых или светловолосых людей.
Странно, но счастливые обладатели милых пятнышек часто хотят от них избавиться и прибегают к различным ухищрениям. Хотя бы в макияже.
Совет 1. Правильный make up
Не наносите тонну тонального крема, в надежде спрятать веснушки. Это старит и смотрится не эстетично.
Лучше подчеркните свою природную красоту нежными, чуть розоватыми румянами. Или, если уж сильно захочется, воспользуйтесь прозрачной тоналкой или пудрой.
Совет 2. Цвет волос
Девушкам с веснушками следует выбирать нейтральные оттенки и избегать экспериментов с платиновым блондом и иссиня-черным цветом волос.
Подойдут все оттенки естественно-рыжего и золотистые, медовые блонды.
Совет 3. Защита от солнца
Людям с веснушками и пигментными пятнами необходимо регулярно использовать солнцезащитные средства. Особенно, с марта по октябрь.
На пляж выбирайте крема с факторами защиты SPF 25 и более. Для ежедневного ухода подойдет SPF 10.
Однако, все индивидуально. В идеале необходима консультация с опытным дерматологом.
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Совет 4. Отбеливающие маски
Если пигментация на лице сильная и веснушки прямо-таки “портят” вам жизнь – воспользуйтесь народными рецептами красоты.
Отлично работает маска из свежих, отчищенных и измельченных огурцов.
Она не только обладает отбеливающим эффектом, но и хорошо увлажняет.
Кожуру тоже не выбрасывайте. Лучше залейте ее теплой водой и дайте настояться 5 часов. Протирайте ею шею и зону декольте по утрам.
Совет 5. Лосьоны от веснушек
Очень эффективен лосьон с соком лимона. Процедуру следует проводить дней 10. Залейте три веточки свежей петрушки небольшим стаканом кипятка, процедите.
После надо выдавить сок из четвертинки лимона и добавить к отвару. Одна чайная ложка оливкового масла тоже не помешает. Удачи!
P.S. Перед тем, как выводить веснушки, сто раз подумайте. Ведь многие о них только и мечтают! 🙂
В лице, покрытом солнечными капельками, всегда есть что-то детское и наивное. Веснушки делают людей моложе и притягательнее для противоположного пола.
В интернете сейчас даже появились видео с инструкцией о том, как их специально нарисовать.
Любите себя такими, какие вы есть. Особенно с веснушками 🙂
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